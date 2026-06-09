中原大學攜手印尼國家研究與創新署 共推低碳循環科技與數位碳權合作

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中原大學產業高值化推動中心與印尼國家研究與創新署簽署合作備忘錄，深化低碳循環科技與數位碳權合作。（左起：駐印尼代表處經濟組組長路豐璟、OREM-BRIN主席 Dr. Cuk Supriyadi、中原大學講座教授鍾財王、NPO代表Dr. Muhammad Ali）





中原大學產業高值化推動中心（Center for High-Value Industry Promotion, HVIP）深化東協國際合作，於2026年6月9日與印度尼西亞共和國「國家研究與創新署」之能源與製造研究組織（OREM-BRIN）在雅加達正式簽署《低碳循環技術、數位碳權與永續產業創新研究合作諒解備忘錄》（MOU），共同啟動2026至2028年臺印尼低碳循環科技與數位碳權示範合作機制，攜手推動永續產業創新。

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簽署儀式於「臺印尼產業鏈結論壇—低碳循環科技及數位碳權創新」中舉行。該論壇由亞洲生產力組織綠色生產力卓越中心（APO COE on Green Productivity, APO COEGP）、印尼國家生產力組織（NPO Indonesia）及印尼國家研究與創新署（BRIN）共同主辦，邀集印尼政府機構、產業協會及企業代表出席，聚焦印尼淨零排放政策、循環經濟、數位碳權及產業需求，研議雙邊未來合作方向。

面對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）及全球綠色供應鏈重組趨勢，財團法人中國生產力中心（CPC）執行經濟部產業發展署「亞洲生產力組織綠色生產力卓越中心」計畫，持續深化與印尼國家生產力組織合作，並鏈結印尼工業部、環境部、BRIN及產研機構，共同推動低碳產業創新與永續發展。

臺灣代表團出席臺印尼產業鏈結論壇，推動低碳循環科技與永續產業交流合作。

此次中原大學產業高值化推動中心主任鍾財王講座教授以「2026–2028 APO COEGP臺印尼示範合作計畫」主任專家身分，代表中原大學HVIP與OREM-BRIN完成簽署。雙方將透過APO COEGP平台，整合產官學研資源，共同推動低碳循環科技、數位碳權及產業服務平台建置，建立具示範性、可複製與可擴散性的國際合作模式。

簽署儀式由中華民國駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組組長路豐璟、APO COEGP代表李麗寬、印尼國家生產力組織代表等共同見證。臺灣出席企業包括德淵集團、華懋科技股份有限公司、德春材料股份有限公司等，約40位產官學研專家參與論壇交流。

中原大學產業高值化推動中心主任鍾財王表示，本次合作不僅是臺灣與印尼在低碳科技領域的重要里程碑，更是結合循環經濟、數位碳權與綠色供應鏈發展的重要起點。期待透過示範合作，共同建立具國際影響力的低碳創新模式，為亞洲及全球淨零轉型貢獻臺印尼合作經驗。

中原大學產業高值化推動中心主任鍾財王以「低碳循環經濟發展之產業鏈結與合作」為題，發表專題演講。

OREM-BRIN主席 Dr. Cuk Supriyadi Ali Nandar, M.Eng. 指出，印尼正積極推動國家淨零排放與產業轉型政策，此次透過APO COEGP與中原大學HVIP建立合作，將有助於促進技術創新、人才交流與示範應用，加速印尼綠色產業升級與永續發展。

為具體推動低碳循環技術與數位碳權創新應用，雙方規劃於2026年10月邀請印尼政府、研究機構、協會及企業代表訪臺，推動示範計畫、技術驗證與產業合作，發起成立國際低碳循環技術聯盟，共同開拓亞洲及全球綠色市場。未來合作重點將聚焦低碳智慧循環創新製程，包括先進乾燥技術、熱裂解與氣化技術、永續循環材料開發、廢塑膠與廢橡膠資源化利用、熱裂解油與再生碳材料生產及應用等；同時共同推動數位碳權管理，建構MRV（Monitoring, Reporting and Verification，監測、報告與查證）機制，發展數位碳資產及碳權管理平台，協助企業建立綠色供應鏈與永續競爭力。

中原大學產業高值化推動中心深耕東協，尤其與印尼產學研單位合作長達20年以上，長期致力於高值化產業技術研發、跨域創新與國際合作。此次合作呼應印尼國家碳市場、能源轉型與循環經濟政策，也與臺灣低碳循環科技及數位碳管理產業發展方向高度契合，未來雙方將共同打造跨國低碳創新合作平台，推動產業淨零轉型與綠色成長。

「臺印尼產業鏈結論壇」於雅加達舉行，探討低碳循環科技及數位碳權創新，深化臺印尼永續產業鏈結。

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