中原大學攜手印尼國家研究與創新署 共推低碳循環科技與數位碳權合作
【記者 劉蘇梅／桃園 報導】中原大學產業高值化推動中心（Center for High-Value Industry Promotion, HVIP）深化東協國際合作，於2026年6月9日與印度尼西亞共和國「國家研究與創新署」之能源與製造研究組織（OREM-BRIN）在雅加達正式簽署《低碳循環技術、數位碳權與永續產業創新研究合作諒解備忘錄》（MOU），共同啟動2026至2028年臺印尼低碳循環科技與數位碳權示範合作機制，攜手推動永續產業創新。
簽署儀式於「臺印尼產業鏈結論壇—低碳循環科技及數位碳權創新」中舉行。該論壇由亞洲生產力組織綠色生產力卓越中心（APO COE on Green Productivity, APO COEGP）、印尼國家生產力組織（NPO Indonesia）及印尼國家研究與創新署（BRIN）共同主辦，邀集印尼政府機構、產業協會及企業代表出席，聚焦印尼淨零排放政策、循環經濟、數位碳權及產業需求，研議雙邊未來合作方向。
面對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）及全球綠色供應鏈重組趨勢，財團法人中國生產力中心（CPC）執行經濟部產業發展署「亞洲生產力組織綠色生產力卓越中心」計畫，持續深化與印尼國家生產力組織合作，並鏈結印尼工業部、環境部、BRIN及產研機構，共同推動低碳產業創新與永續發展。
此次中原大學產業高值化推動中心主任鍾財王講座教授以「2026–2028 APO COEGP臺印尼示範合作計畫」主任專家身分，代表中原大學HVIP與OREM-BRIN完成簽署。雙方將透過APO COEGP平台，整合產官學研資源，共同推動低碳循環科技、數位碳權及產業服務平台建置，建立具示範性、可複製與可擴散性的國際合作模式。
簽署儀式由中華民國駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組組長路豐璟、APO COEGP代表李麗寬、印尼國家生產力組織代表等共同見證。臺灣出席企業包括德淵集團、華懋科技股份有限公司、德春材料股份有限公司等，約40位產官學研專家參與論壇交流。
中原大學產業高值化推動中心主任鍾財王表示，本次合作不僅是臺灣與印尼在低碳科技領域的重要里程碑，更是結合循環經濟、數位碳權與綠色供應鏈發展的重要起點。期待透過示範合作，共同建立具國際影響力的低碳創新模式，為亞洲及全球淨零轉型貢獻臺印尼合作經驗。
OREM-BRIN主席 Dr. Cuk Supriyadi Ali Nandar, M.Eng. 指出，印尼正積極推動國家淨零排放與產業轉型政策，此次透過APO COEGP與中原大學HVIP建立合作，將有助於促進技術創新、人才交流與示範應用，加速印尼綠色產業升級與永續發展。
為具體推動低碳循環技術與數位碳權創新應用，雙方規劃於2026年10月邀請印尼政府、研究機構、協會及企業代表訪臺，推動示範計畫、技術驗證與產業合作，發起成立國際低碳循環技術聯盟，共同開拓亞洲及全球綠色市場。未來合作重點將聚焦低碳智慧循環創新製程，包括先進乾燥技術、熱裂解與氣化技術、永續循環材料開發、廢塑膠與廢橡膠資源化利用、熱裂解油與再生碳材料生產及應用等；同時共同推動數位碳權管理，建構MRV（Monitoring, Reporting and Verification，監測、報告與查證）機制，發展數位碳資產及碳權管理平台，協助企業建立綠色供應鏈與永續競爭力。
中原大學產業高值化推動中心深耕東協，尤其與印尼產學研單位合作長達20年以上，長期致力於高值化產業技術研發、跨域創新與國際合作。此次合作呼應印尼國家碳市場、能源轉型與循環經濟政策，也與臺灣低碳循環科技及數位碳管理產業發展方向高度契合，未來雙方將共同打造跨國低碳創新合作平台，推動產業淨零轉型與綠色成長。(圖：中原大學提供)
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