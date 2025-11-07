中原大學教授發表「可視化奈米顯微鏡」專利技術 獲紐倫堡國際發明展金牌肯定

中原大學醫工系教授林政鞍(左)赴德國參加紐倫堡國際發明展，以生醫影像專利技術勇奪金牌大獎。(圖/中原大學提供)

中原大學再傳捷報，2025年第77屆德國紐倫堡國際發明展（iENA）落幕，中原大學工學院醫工系與化工系以4項專利技術代表國家參展，榮獲1金、2銅及INNOPA頒發「最佳創新獎」。其中，首次發表的「可視化奈米顯微鏡」台美專利技術，以全內反射散射量測突破暗視野極限，賦予顯微鏡「奈米視覺」，可清晰觀察活體細胞與內部結構，技術亮點獲評審青睞，一舉摘下金牌。

中原大學醫工系教授林政鞍向國際評審團介紹「可視化奈米顯微鏡」台美專利技術，展現台灣創新實力。(圖/中原大學提供)

中原大學表示，德國紐倫堡國際發明展（iENA）創於1948年，為全球具指標性的發明展之一。本屆iENA吸引來自21國、逾540項作品參賽，台灣代表團之「大學組」共有5校參與。中原大學表現亮眼，由醫工系林政鞍奪得金牌，化工系張雍、化工系林義峯各獲一面銅牌，化工系劉偉仁則獲得由印尼發明與創新促進協會（INNOPA）頒發之最佳創新獎（特別獎）。

中原大學化工系教授張雍之專利突破傳統生醫材料限制，綠色製程可對接全球醫材與膜濾市場，獲銅牌肯定。(圖/中原大學提供)

中原大學提到，醫工系教授林政鞍代表中原大學赴德國參加iENA，並在會場首度發表「可視化奈米顯微鏡」台美專利技術原型，以「用於執行全內反射散射量測的裝置與方法」發明技術贏得金牌。此專利開發出操作簡易的暗視野顯微鏡，使其具備奈米視覺的功能，能清楚觀察活體細胞及其內部結構、病原菌、外泌體、單一奈米金顆粒等，突破人類對於顯微鏡的想像，適用於材料科學、生醫影像、細胞觀察等領域，已成功進行試量產。

中原大學化工系教授林義峯之創新技術榮獲銅牌，可應用於工業污水處理，落實環境永續。(圖/中原大學提供)

林政鞍表示，此專利技術歷經國科會整合型計畫、產學合作計畫、萌芽計畫之支持，並整合業界「兆強科技」資源，加上中原醫工系友在耗材設計、顯微鏡技術與商發拓展的經驗傳承，讓此專利作品獨步全球驚豔世界。正如專利發明人之一、醫工系教授蔡育秀所說，「只有想不到，沒有做不到」，中原醫工勇於創新突破，期許未來可發展出更多的產品技術，成功商轉接軌真實世界的需要。

中原大學化工系教授劉偉仁(右)獲得iENA特別獎。圖為同作品於2025年台灣創新技術博覽會榮獲鉑金獎。(圖/中原大學提供)

中原大學也提及，化工系教授張雍以「一種熱穩定型抗生物分子沾黏材料及其製造方法」作品榮獲銅牌。此發明技術首次打破傳統生醫材料限制，開發出具高熱穩定性與長效抗沾黏能力的新型模材。其綠色製程不僅具備高度跨領域應用潛力，適用於醫療器材、生技裝置、食品與製藥製程等產業，且能有效對接全球醫材與膜濾材料市場。

中原大學表示，化工系教授林義峯以「負載有氧化銅之纖維素氣凝膠及其之製備方法與用途」榮獲銅牌，化工碩一學生陳宥妤亦參與研究。本發明技術以高效、低成本、可再生、無二次污染之新穎材料製成，可有效應用於工業廢水處理，提升人民生活品質與環境健康，解決全球永續環境挑戰。

中原大學並提到，另一方面，化工系教授劉偉仁以「鋰離子電池負極材料」獲得印尼發明與創新促進協會「最佳創新獎」。此發明技術開發具高穩定性與可快充的負極材料，有效提高人們日常生活中電池的安全性，應用於3C產品、工具機以及電動車，具有市場潛力。

中原大學產學營運處表示，中原師生在國際發明舞台上再創佳績，不僅為國爭光，也彰顯出專利技術與產業應用結合的無限可能。未來，將持續深化學術界與產業界的合作鏈結，助攻產業升級與轉型，將技術能量轉化為產界動能，實踐中原大學「以知識造福人群」之教育理念。