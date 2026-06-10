中原大學教授胡筱薇出任IC之音品牌大使 推動AI普及教育讓你秒懂AI

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竹科廣播（FM97.5）宣布，邀請「讓你秒懂 AI 的資料科學家」、中原大學智慧運算與量子資訊學院主任胡筱薇教授出任年度品牌大使。（圖由 IC 之音 提供）

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】隨著生成式 AI 快速進入教育與工作現場，社會對 AI 理解與學習的需求持續升高。深耕科技議題的專業廣播媒體 IC 之音・竹科廣播（FM97.5）宣布，邀請「讓你秒懂 AI 的資料科學家」、中原大學智慧運算與量子資訊學院主任胡筱薇教授出任年度品牌大使。

IC 之音表示，AI 教育不再只是學校課題，而是家庭、職場與社會共同面對的新型基礎能力。此次合作將結合 IC 之音長期累積的科技內容製播經驗，以及胡筱薇教授在大數據、人工智慧與量子資訊領域的專業背景，讓複雜的科技知識能以更清晰、可信且具陪伴感的方式進入日常生活。

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ChatGPT 引發全球 AI 應用浪潮後，台灣家長、學生與上班族面對快速變化的科技語言，普遍需要更清楚的學習路徑與判斷框架。尤其在 AI 教育與親子教養的交會點上，如何理解 AI、如何陪伴孩子使用 AI、如何在工作中建立正確的 AI 素養，已成為社會共同課題。

胡筱薇教授主持的《大智若魚》Podcast，以資料科學、教育科技與人文關懷為基礎，拆解 AI 應用、AI 教育與未來學習議題。節目於 AI EXPO Taiwan 2026 獲 Podcast「年度風雲創作者」與評審團「潛力新星創作者」肯定，顯示 AI 教育內容已逐步從專業圈層走向更廣泛的公共討論。

胡筱薇教授表示：「聲音擁有陪伴與引導的力量。未來，我會繼續在《大智若魚》以及更多元的平台上，陪大家一起看懂 AI 時代的變化，用數據理解未來，也用有溫度的聲音帶大家理解科技。」

從智慧運算研究室到 Podcast 節目現場，胡筱薇教授持續將嚴謹的學術視野轉化為社會大眾可以理解的 AI 教育內容。她相信，當人工智慧進入教育現場與家庭日常，教學者不只需要傳遞知識，更需要協助大眾建立面對科技變化的理解力與判斷力。

IC 之音自 2002 年創立至今，累計榮獲 31 座金鐘獎肯定，長期以科技、人文與知識型內容為核心。面對 Podcast、串流與短影音快速競爭的媒體環境，IC 之音此次引入具備學術專業與教育影響力的專家 IP，展現其在數位內容時代持續深化「可信內容」與「深度知識」的品牌方向。

IC 之音總經理張琳一指出，將複雜的科技語言轉化為高品質聲音節目，需要企劃力、內容轉譯能力與聲音呈現美學。「胡教授對 AI 教育的重視與熱情，與 IC 之音的理念不謀而合。我們希望透過高品質內容製播，降低 AI 知識理解門檻，讓科技教育更自然地進入家庭、校園與職場。」

IC 之音表示，未來將以《大智若魚》為核心，持續發展 AI 教育、親子學習、職場素養與科技人文相關內容，並結合線上節目、實體活動、企業培訓與跨界合作，擴大 AI 知識傳播的社會影響力。此次邀請胡筱薇教授出任品牌大使，不只是單一節目的合作延伸，更是 IC 之音在 AI 時代重新定位科技媒體角色的重要一步：以聲音建立信任，以內容降低門檻，讓更多人具備理解 AI、使用 AI 與面對未來的能力。