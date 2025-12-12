中原大學榮獲教育部與桃園市多項志願服務獎項

中原柬埔寨志工隊榮獲教育部特優肯定，服務成果亮眼。（中原大學提供）

記者陳華興／桃園報導

中原大學長期以「全人教育」為核心推動服務學習，學生透過持續性的志願行動培養關懷力與領導力。近日榮獲教育部「一一四年教育業務志願服務獎勵」及桃園市政府青年事務局「一一四年度青年服務類志願服務運用單位績效評鑑」等多項獎項，充分肯定中原在志願服務制度建構與青年培育上的卓越成果。

在教育部「一一四年教育業務志願服務獎勵」中，中原大學榮獲「績優志願服務運用單位」殊榮。其中由學校輔導的「服務學習種籽團」，以長期陪伴中壢地區新住民子女與弱勢孩童的服務行動，獲頒「績優志願服務團隊」。團隊每年舉辦結合環境教育與文化尊重的暑期營隊，推動淨溪、淨灘等生態行動，帶領孩童從被服務者逐步成為服務者，體驗給予的力量。

原大學榮獲桃園市績優運用單位，展現志工培育卓越成果。（中原大學提供）

在海外服務領域，中原志工隊同樣表現亮眼。柬埔寨海外志工隊「寨一起很柬單」榮獲教育部青年海外和平志工「服務成效與評估特優」團隊獎，其製作的短片更奪下桃園市青年國際志工服務隊短影片第一名。團隊與當地非營利組織 KAKO 合作舉辦村落英文種籽師資工作坊與兒童英文營，協助培訓青年教師，創造持續學習的機會。副領隊簡新雅表示：「看到學員因課程而成長，甚至能教別人，我們真的感受到服務能一直延續下去的力量。」

中原大學亦持續承接教育部青年發展署「桃連青年志工中心」任務，積極串聯桃園與連江地區青年志願服務資源，促進跨區交流與行動。在桃園市青年事務局年度績效評鑑中，中原大學獲評為「優等」，顯示學校在志工管理、資源運用及成效永續面皆有卓越成果。

服務學習中心主任杜哲怡指出，志工中心協助青年進行服務計畫規劃、提案撰寫與教育部補助申請，也期盼引導更多學生勇於實踐服務理想。她強調：「每一次行動，都是促進社會改變的種子。」