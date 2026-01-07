中原大學榮獲《大學品牌力》「學制標竿獎」私立一般大學第一名！ 辦學品質再獲肯定

【記者劉蘇梅／桃園報導】104人力銀行今（7）日公布2026年《大學品牌力》評選結果，中原大學榮獲「學制標竿獎」私立一般大學第一名，展現學制規劃與人才培育的整體成效。在「學群聘僱力」方面，工程學群、數理化學群均排名私立一般大學第2名，建築設計學群第3名，表現亮眼。中原大學表示，此次獲獎印證中原在全人教育與跨域實作的人才培育成果，持續獲得企業與社會的肯定，樹立標竿大學之典範。

104人力銀行2026《大學品牌力》頒獎典禮登場，邀集各大專院校代表出席，中原大學由主任秘書閻亢宗代表領獎及致詞，教育部常務次長朱俊彰亦親自參與典禮。104人力銀行指出，《大學品牌力》以12大指標、105項小指標，整合大數據資料庫、企業人資問卷、教育部公開資訊與國際評比資料，綜合評比國內超過120所大學。中原大學在《大學品牌力》20強中，居全國第12、私校第1名！而在12大品牌力指標，中原在「高階領導力」位居全國第5，超越多所國立大學，不僅是工程師搖籃，也是高階經理人孵化器。

此外，中原大學工程學群強調實作與產學鏈結，設有智慧運算、AI與量子等跨領域課程與競賽，訓練學生解決問題與系統整合的能力。數理化方面，除與企業合作共構半導體特用化學品研發實驗室，近期亦打造沉浸式太空與天文學習場域「星空走廊」。建築系則設置「AI數位製造實驗室」，回應產業對智慧製造與永續設計人才的需求。這些亮點不僅強化學生的專業實力與職場競爭力，也讓中原在「學群聘僱力」的評比中持續獲得佳績。

中原大學長期以全人教育為核心，強調在「天、人、物、我」間尋求和諧，落實在品格、專業、關懷與責任的平衡。面對產業與科技快速變動，中原大學一方面扎實深化專業與跨域，積極投入AI、智慧運算與量子、半導體等關鍵領域人才培育，並透過產學合作與國際鏈結，讓學生在真實問題中學習、在全球脈絡中成長。

為落實人才培育向下紮根，中原大學2025年起與新北市教育局合作，啟動「量子應用基地」，把大學端的量子實驗、半導體檢測與教學資源導入高中跨域課程，讓學生更早接觸前瞻科技、探索職涯。同時，量子資訊中心也與聯合國支持的社會影響力投資基金會（SIIF-UN）合作，推動量子結合永續（SDGs）的青年培訓與國際學習機會，強化青年從高中到大學的銜接路徑，厚植未來競爭力。

中原大學校長李英明表示，中原榮獲104人力銀行頒發「學制標竿獎」私立一般大學第一名，是對學校整體辦學的肯定。因應人才需求更迭與科技快速演進，中原將持續精進教學品質與人才培育機制，回應社會與企業的期待；更要讓每一位學生在校期間打好基礎、找到方向，將所學轉化為面對未來的實力。他並強調，中原將以「成就未來人才的典範大學」為目標，協助學子厚植基礎知識、掌握前瞻趨勢，成為兼具專業能力、跨域整合與問題解決力的全方位人才。（圖：中原大學提供）