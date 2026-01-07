中原大學榮獲「大學品牌力 學制標竿獎」私立一般大學第一名

中原大學榮獲一０四人力銀行二0二六年「大學品牌力學制標竿獎」私立一般大學第一名。（中原大學提供）

記者陳華興／桃園報導

一０四人力銀行七日公布二０二六年「大學品牌力」評選結果，中原大學榮獲「學制標竿獎」私立一般大學第一名，展現學制規劃與人才培育的整體成效。在「學群聘僱力」方面，工程學群、數理化學群均排名私立一般大學第二名，建築設計學群第三名，表現亮眼。中原大學表示，此次獲獎印證中原在全人教育與跨域實作的人才培育成果，持續獲得企業與社會的肯定，樹立標竿大學之典範。

一０四人力銀行二０二六「大學品牌力」頒獎典禮登場，邀集各大專院校代表出席，中原大學由主任秘書閻亢宗代表領獎及致詞，教育部常務次長朱俊彰亦親自參與典禮。一０四人力銀行指出，「大學品牌力」以十二大指標、一０五項小指標，整合大數據資料庫、企業人資問卷、教育部公開資訊與國際評比資料，綜合評比國內超過一百二十所大學。中原大學在「大學品牌力」二十強中，居全國第十二、私校第一名！而在十二大品牌力指標，中原在「高階領導力」位居全國第五，超越多所國立大學，不僅是工程師搖籃，也是高階經理人孵化器。

此外，中原大學工程學群強調實作與產學鏈結，設有智慧運算、AI與量子等跨領域課程與競賽，訓練學生解決問題與系統整合的能力。數理化方面，除與企業合作共構半導體特用化學品研發實驗室，近期亦打造沉浸式太空與天文學習場域「星空走廊」。建築系則設置「AI數位製造實驗室」，回應產業對智慧製造與永續設計人才的需求。這些亮點不僅強化學生的專業實力與職場競爭力，也讓中原在「學群聘僱力」的評比中持續獲得佳績。

中原大學校長李英明表示，中原榮獲一０四人力銀行頒發「學制標竿獎」私立一般大學第一名，是對學校整體辦學的肯定。因應人才需求更迭與科技快速演進，中原將持續精進教學品質與人才培育機制，回應社會與企業的期待。他並強調，中原將以「成就未來人才的典範大學」為目標，協助學子厚植基礎知識、掌握前瞻趨勢，成為兼具專業能力、跨域整合與問題解決力的全方位人才。