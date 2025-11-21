中原大學榮登THE跨學科科學排名 私立綜合大學第一

「二0二五前瞻薄膜科技論壇」於中原大學登場，台日學者齊聚探討薄膜技術在醫療與綠能領域的跨域應用。（中原大學提供）

記者陳華興／桃園報導

中原大學在國際評比再傳捷報。英國泰晤士高等教育公布二0二六「THE跨學科科學排名」，共九十四個國家、九百一十一所大學入榜。中原大學首次競逐即獲佳績，全球排名為三百零一-三百五十名，台灣名次為第十一名，除醫學背景大學外，中原大學更榮登全國私立綜合大學第一名，推動「跨領域科學研究」的整體成果獲得國際肯定。

二0二六「THE跨學科科學排名」（二0二六 The Interdisciplinary Science Rankings）係依據學校「跨領域科學研究」的推動成果進行評比，涵蓋四大科學學科，包含計算機科學(Computer Science)、工程學(Engineering)、生命科學(Life Sciences)、物理科學(Physical Sciences)。其中一項研究涉及兩個或更多科學學科，則被認定為跨學科科學。

廣告 廣告

中原大學與科技大廠共建AI機器人五G專網實驗室，培育跨域科技人才。（中原大學提供）

中原大學副校長兼研發長吳宗遠表示，中原大學最具國際能見度的薄膜研究中心，目前除水資源與能源永續等重要研究問題外，另一個重要投入的研發項目是生醫領域的精準醫學，這是整合校內化工系、機械系、醫工系與生物科技學系等跨領域科學合作的例子。而目前中原大學薄膜中心也積極和國際知名大學如康乃爾大學、東京大學與新加坡南洋理工大學進行研究合作，是國際上重要的薄膜研究重鎮。

以理工起家的中原大學，積極推動跨領域整合與科研布局，展現厚實的研發基礎與跨域能量。（中原大學提供）

中原大學表示，該項排名評比指標包含「投入（資金與基礎設施）」(Inputs)、「過程（管理支持與成果推動）」(Process)及「產出（研究品質與聲譽）」(Outputs)等三大面向，向下推展包括研究經費、設備、行政支援、推廣、成果發布、研究質素、聲譽等十一個細項指標，藉以衡量各大學對跨學科研究的支持與成效。中原大學首次參與評比即大放異彩，取得台灣第十一名的佳績，除醫學背景大學外，更名列全國私立綜合大學第一名，充分展現「跨領域科學研究」的深耕布局與整體實力，已受到國際專業機構高度肯定。