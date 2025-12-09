中原大學獲NVIDIA學術補助 量子AI強化颱風預測與綠能技術領先

中原大學電機系講座教授洪穎怡專注量子計算與AI整合應用，研究成果獲NVIDIA學術資助計畫肯定。





中原大學近日宣布，由電機工程學系講座教授洪穎怡主持的研究計畫「以混合量子網路進行風電場之颱風預報（Hybrid Quantum Network for Typhoon Forecasting in Wind Power Farms）」榮獲NVIDIA的Academic Grant Program補助。此項補助是中原大學量子計算研究團隊實力的展現證明，並將與中原大學既有的「CYCU AI University」目標產生強大協同效應。

中原大學的「CYCU AI University」平台，旨在全面提升學校在AI領域的教學與研究實力，核心內容包括導入Deep Learning Institute（DLI）教師證照及教材，確保AI教學品質與國際同步；發展量子計算及大型語言模型（LLMs）的應用，探索前沿技術；並輔助育成中心的新創企業，加速技術轉化與產業創新。

本次獲得的NVIDIA學術補助，雖然獨立於該平台，但其研究主題「以混合量子網路進行風電場之颱風預報」，正是對AI University第二項重點（量子計算應用）的強有力實踐。

洪穎怡表示：「非常感謝NVIDIA對這項研究潛力的認可與支持。獲得NVIDIA的硬體支援，讓我們能夠在實際應用中探索混合量子與深度學習網路模型的計算極限。這項成就將與AI University框架下的人才培育和研究基礎相輔相成，共同顯著提升中原在颱風預測和綠色能源領域的技術領先地位。」

中原大學講座教授洪穎怡（後排右2）感謝NVIDIA提供硬體支援，協助團隊拓展量子AI於颱風預報與綠色能源之應用。

在本次Academic Grant Program補助中，NVIDIA捐贈4塊RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q工作站版GPU。這些採用Blackwell架構的高階GPU，將為智慧電力研究室的複雜模型訓練與模擬提供無與倫比的加速能力。

中原大學電機工程學系主任賴裕昆表示：「洪穎怡講座教授團隊獲得NVIDIA Academic Grant Program補助，充分展現中原大學在AI領域的卓越研究實力，這也正是CYCU AI University所致力培養的成果。這次獲得的頂級GPU捐贈補助，將成為中原大學AI算力基礎的關鍵強化，持續推動學術研究和人才培育邁向國際頂尖水準。」

研究團隊後續將結合NVIDIA的技術，包括用於量子與經典混合運算的NVIDIA CUDA-Q平台和NVIDIA RAPIDS，持續產出高水準的學術成果，推動能源與氣候科學的進步，並為永續綠能發展貢獻心力。

中原大學電機系講座教授洪穎怡（圖中）獲NVIDIA學術計畫補助，展現中原在智慧電力與綠色能源研究之實力。

