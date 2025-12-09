中原大學獲NVIDIA硬體補助 助攻團隊量子AI能力

中原大學電機系講座教授洪穎怡（圖中）獲NVIDIA學術計畫補助，展現中原在智慧電力與綠色能源研究之實力。(中原大學提供)

中原大學電機工程學系講座教授洪穎怡主持的研究計畫「以混合量子網路進行風電場之颱風預報（Hybrid Quantum Network for Typhoon Forecasting in Wind Power Farms）」獲得輝達公司(NVIDIA)的Academic Grant Program補助，由NVIDIA捐贈4塊RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q工作站版GPU。這些採用Blackwell架構的高階GPU，將為中原大學智慧電力研究室的複雜模型訓練與模擬提供更好的加速能力。

廣告 廣告

洪穎怡教授表示，感謝NVIDIA對這項研究潛力的認可與支持。獲得NVIDIA的硬體支援，讓團隊能在實際應用中探索混合量子與深度學習網路模型的計算極限。這項研究將與中原大學的「CYCU AI University」平臺框架下的人才培育和研究基礎相輔相成，共同顯著提升中原在颱風預測和綠色能源領域的技術領先地位。

研究團隊表示，後續將結合NVIDIA的技術，包括用於量子與經典混合運算的NVIDIA CUDA-Q平臺和NVIDIA RAPIDS，持續產出高水準的學術成果，推動能源與氣候科學的進步，並為永續綠能發展貢獻心力。