中原大學生科系許毅芝技轉奈米藥物創新技術 加速精準醫療落地應用

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】中原大學生物科技學系教授許毅芝長期投入癌症藥物傳遞與奈米製劑研究，其研發之「微脂體組合物包覆藥物技術」，於2025年11月啟動技術移轉至中原大學衍生新創「天惠奈米生醫」（Hermes Nanomedicine, Inc.），且締造高額技轉金。許毅芝將帶領天惠奈米生醫研發團隊，推動奈米藥物平台技術，並加速創新奈米藥物於精準醫療的臨床試驗與商業化布局。

許毅芝表示，其研發之「微脂體組合物包覆藥物技術」，可改善傳統鉑金化療藥物溶解度低、副作用強等限制，脂質奈米粒（LNP）平台技術具備應用於針對腫瘤之奈米藥物與基因療法等治療的潛力，目前已取得24國專利，包括美國、歐盟21國、日本及中華民國等，展現其國際布局與技術成熟度。

許毅芝說明，傳統鉑金類化療藥物為臨床最為重要的化療藥物，但因高毒性造成腎毒性、神經毒性等副作用，使得治療技術受到嚴重限制，此技術則可將藥物奈米化（低於50 nm），同時大幅提高包覆率，並讓標靶藥物可於50分鐘內抵達腫瘤。此創新技術將使藥物可標靶的藥量大幅增加、延長藥物循環的時間，藉此提升療效與安全性，為現行化療藥物開發帶來突破，未來有望應用於多種癌症化療、奈米載體藥物與長效釋放系統。

許毅芝團隊進一步指出，該技術具解決藥物抗藥性的潛力，且在製造上達到一鍋式（One-Pot）之GMP奈米藥物高效量產製程，目前已經完成2年的藥物化學製造與管制（CMC）安定性技術高門檻，極具產業化優勢。

許毅芝目前兼任中原大學癌症診斷與治療技術研發暨商業化中心主任，帶領團隊從事奈米藥物關鍵技術研發十年，投入癌症藥物傳遞與奈米製劑研究，逐步從實驗室研究階段推向至臨床應用前驗證及合規量產階段。團隊亦獲國科會奈米主軸大型計畫、國科會計畫與科研計畫的補助，以及法人價創計畫等多項政府計畫長期支持。其研究成果備受肯定，曾獲頒多個國家級獎項，包含：國科會未來科技獎、國家新創獎等，今（2025）年也再獲國家新創獎之生技製藥精進獎。

中原大學產學平台暨專利技轉中心指出，學校持續推動前瞻科研成果的落地應用，透過整合教師研發能量、政府補助計畫以及企業端的產品開發需求，積極打造從科研到產業的完整鏈結。

中原大學校長李英明則肯定許毅芝教授團隊的奈米藥物技術，展現學校在生醫研發與臨床應用銜接上的實力，同時感謝國科會與產業夥伴的支持，讓技術得以走出實驗室、邁向臨床與產業應用。未來中原大學將持續推動跨領域科研與技術移轉，強化國內生醫與精準醫療相關產業的整體量能。(圖：中原大學提供)