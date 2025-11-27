中原大學發布「以人為本的AI教育行動指引」 回應生成式AI挑戰

中原大學人文與教育學院舉辦國際講座，從全球視野反思AI發展下的教育議題。（中原大學提供）

記者陳華興／桃園報導

面對生成式AI帶來的劇烈變化與學習焦慮，中原大學人文與教育學院近年積極推動「雙向融滲AI與科技的人文教育」，從課堂到校園文化回應「大學還要教什麼？」、「學生應具備哪些AI不易取代的能力？」等關鍵提問，並於二0二五年十一月正式發布「以人為本的AI教育行動指引」AI素養白皮書，從價值、倫理與實務操作提出具體可行的「人文AI素養」框架，作為教學、研究與行政的重要依據。

人文與教育學院院長彭妮絲表示，在ChatGPT等工具已能協助寫報告、寫程式、畫圖，甚至生成小論文的情況下，真正需要被重新思考的不是作業形式，而是大學教育要培養什麼能力。「以人為本的AI教育行動指引：中原大學人文與教育學院AI素養白皮書」呼應中原「以智慧慎用科技與人文的專業知識，造福人群」之教育理念，以及全校《數位教育發展白皮書》、《AI教與學問責報告》等相關政策指引，從人文與教育的角度出發，提醒師生在技術快速演進的同時，不要放棄對價值、倫理與關係的反思。

廣告 廣告

新加坡教育工作者與中原大學人育學院教師交流，並參觀「元宇宙智慧教室」體驗現代科技於語言教學中的創新應用。（中原大學提供）

這份白皮書強調，AI可以大量處理例行工作，但高教更應引導學生培養價值判斷與負責任決策的能力，深化閱讀、詮釋與批判思考，提升跨文化溝通、理解他人與關懷弱勢的敏感度，並能連結真實社會議題提出創意解方。同時強調不以AI取代必要的閱讀、推理與書寫，鼓勵保留思考過程、草稿與修訂紀錄，把AI視為協助組織與反思的工具，而非評量結果的來源。

人育學院表示，未來將以本白皮書為基礎，推動各系所把 AI 視為「與人文對話的工具」，在課程中設計需要閱讀、詮釋、比較與省思的任務，讓學生學會在龐大 AI 資訊中辨識立場與價值。學院也將透過教師社群與工作坊，交流不同學門的實踐經驗，並定期滾動修訂相關守則與指引。