中原大學研討會聚焦全球華語文教育 三大面向探討永續發展趨勢

中原大學於今(114)年12月12日至14日盛大舉辦「第二十四屆台灣華語文教學年會暨國際學術研討會」，此次活動為中原大學建校70周年重點學術活動之一，由台灣華語文教學學會與中原大學應用華語文學系共同主辦。年會以「全球華語永續發展—多語並行、多元並存、多媒體共創」為主題，呼應中原大學70周年校慶主軸「中原70．邁向永續」，展現中原大學深耕華語教育、鏈結國際學術能量的積極作為。

此屆年會聚焦全球華語文教育的永續發展趨勢。圖：中原大學提供

此屆年會聚焦全球華語文教育的永續發展趨勢，從「多語環境中的華語定位」、「多元文化下的教與學」以及「多媒體時代的教學革新」三大面向展開深入探討。議程內容涵蓋語言政策與國際趨勢、華語文教材與教學法研究、跨文化溝通與族群語言需求，以及數位科技於語言教學中的創新應用，透過多元觀點交流，深化台灣在全球華語文教育領域的專業實力與國際連結。

年會特別邀請多位國內外重量級學者專家擔任專題講者，包括美國愛荷華大學教授柯傳仁、英國劍橋大學榮譽教授袁博平、國立中央大學教授蔡宗翰、中原大學講座教授鄧守信，以及韓國全北大學教授朴庸鎮等，分享最新研究成果與教學實務經驗，協助與會者掌握全球華語文教育在永續發展脈絡下的前瞻趨勢與挑戰。

除專題演講外，此屆年會共發表121篇學術論文，與會學者來自國內外多所大學及華語文教學機構，研究議題涵蓋華語文課程設計、師資培育、語言測評、跨文化教育等多元面向。應用華語文學系主任柳玉芬表示，此次活動獲得國家科學及技術委員會、教育部及中華民國僑務委員會等單位指導與支持，吸引眾多關注華語文教育、語言教學、文化研究與國際教育的學者與教師共襄盛舉，攜手推動華語文教育朝向多元、永續與智慧化發展。

中原大學人文與教育學院指出，應用華語文學系近年在教學創新與人才培育方面成果豐碩，除建置智慧教室與Meta-Display前瞻光影場域，並結合AI與數位科技，強化學生華語教學及媒體編輯能力。系上規劃七種外語學習、商務華語與數位編輯等跨域學程，並積極推動橫跨二十餘國的海外實習機會，讓學生於真實教學與國際交流情境中累積實務經驗，全面提升職場即戰力。

此外，應華系亦與華語文教學中心建立「實習即培訓、畢業即就業」的完整銜接機制，厚植學生多語能力與專業素養。透過多元且完善的課程規劃與學習環境，中原大學持續為台灣及全球華語教育培育具備國際視野、創新能力與永續思維的專業人才。

