中原大學聖誕音樂會凝聚陪伴力量 張碩芳分享特兒教養心路歷程

中原大學特殊兒童家庭支持研究中心舉辦「把感恩獻上把希望點亮—聖誕感恩音樂會暨服務成果發表」。圖：張碩芳提供

在聖誕的光中，中原大學特殊兒童家庭支持研究中心於12月21日在宗倬章紀念廳舉辦「把感恩獻上，把希望點亮—聖誕感恩音樂會暨服務成果發表」，邀請20個家庭、62位家庭成員、21位服務學習學生及22位志工夥伴齊聚一堂。透過音樂、分享與祝福，大家一同回顧這一年陪伴特兒家庭的溫暖旅程。

桃園市議員張碩芳也以特兒媽媽身分分享陪伴孩子成長的生命歷程。圖：張碩芳提供

活動以「家庭共同完成的聖誕樹」為象徵。家庭在報到時親手布置聖誕樹，將辛勞、喜悅與感謝安放在耶穌降生的盼望裡。現場還設置特兒家庭圓夢服務服務學習成果展示與親子互動遊戲，讓每個角落都充滿被接納、自在參與的溫暖氣息。中心同工、學生志工與利晉工程基金會員工一同陪伴，透過每一次微小的陪伴，讓孩子與家長感受到彼此的支持與鼓勵。

廣告 廣告

孩子與家長在「搧球進洞」、「拍氣球」、「愛的紓壓」與「好運滾滾來」等親子互動遊戲中建立自信與連結。一位媽媽分享，「只有來到家支中心，我才真正感受到被支持、被接納。」；一名成人關懷志工則說，陪伴特殊兒童家庭的路沒有捷徑，只能一步步慢慢走。能以志工身分同行，是生命中珍貴的恩典；還有家長也回憶到孩子在參加親子營活動中，原本不願進教室，但在志工耐心陪伴下完成作品，這些小小的進步，都成為家庭繼續前行的力量。

音樂會由Life3中原生命樹浸信會敬拜團及基督教宣道會八德堂Lumina拾光樂團帶領敬拜與詩歌，傳道楊澤宇與師母劉以愛引導特兒孩子們自然流露敬拜。當拾光樂團〈前往伯利恆的列車〉響起，全場安靜下來，眾人彷彿一同踏上迎接耶穌降生的旅程，在歌聲中被觸動、被喜樂充滿。

活動中特別邀請巫錦輝先生分享家庭生命故事與紀錄片，真誠談及陪伴特殊兒童的歷程中，夫妻如何選擇理解、修復與同行，帶給家庭「不孤單、有人同行」的深刻共鳴與盼望。桃園市議員張碩芳也以特兒媽媽身分分享陪伴孩子成長的生命歷程，她表示，「選舉雖然難，但當一個特兒家長更難。」現場家長深受感動，氣氛溫暖凝聚。

活動在感恩與祝福中圓滿落幕。家支中心於2017年成立，讓家庭在愛與信仰中重建盼望，走過挑戰，連結資源、支持成長，今年也邀請家庭及志工分享他們與家支中心的故事而集結成一本「為愛而生」感恩見證集送給家庭，裡面的故事實在令人動容，中心特別感謝顯恩慈善基金會與各界企業及善心人士長期支持，讓中心得以持續陪伴每一個特兒家庭。中原大學特殊兒童家庭支持研究中心表示，未來將持續串聯專業與社會資源，深化企業志工參與，讓更多特兒家庭在耶穌的愛與盼望中，繼續被看見、被接住，勇敢前行。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

年末採買超實用！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay再享88元回饋金

老字號銀樓涉助詐團洗錢 遭起訴求刑20年