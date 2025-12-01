中原大學薄膜三館增建「實英樓」校友捐逾6千萬助打造產學研走廊

中原大學於今(1)日上午10時於新中北校區舉行薄膜三館增建「實英樓」落成啟用典禮。典禮中由校方代頒日本天皇褒狀予實英實業股份有限公司董事長、化工系校友邱秋林，表彰其長年投入教育與公益之卓越貢獻。「實英樓」啟用是中原大學推進「校園科學院區」之重要起點，為後續研發與產學合作奠定關鍵基石。

邱秋林長期資助化工系獎助學金、培育後進，並持續投入多項校務建設。圖：中原大學提供

中原大學表示，日本天皇表彰邱秋林長期投身公益、慷慨捐資造福社會，授與「紺綬褒章」並頒發褒狀；該項榮譽已於令和七年（2025）3月26日由日本內閣總理大臣石破茂正式授予。因邱秋林當時未能親赴日本受獎，今由中原大學董事長張光正代為頒授，以肯定其對教育與社會公益的卓越貢獻。

廣告 廣告

張光正表示，邱秋林長期資助化工系獎助學金、培育後進，並持續投入多項校務建設；其白手起家創立實英實業集團，秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，熱心公益、回饋社會，堪為標竿。張光正並指出，社會各界對中原校友最一致的評價是「踏實」，正如「實英」之名，與「篤信力行」校訓相呼應。

中原大學校長李英明在致詞時指出，「實英樓」落成是校園建設的重要里程碑，更承載校友對母校的深厚情誼與支持。特別感謝邱秋林捐贈3600萬元挹注工程，因此特將大樓命名為「實英樓」，一樓會議室命名為「實英廳」期勉中原師生效法實英企業精神，腳踏實地、專注研發，持續深耕薄膜科技。

中原大學指出，邱秋林長期關懷教育與科技，積極投入公益，以「努力工作、行善天下」為準則，將企業社會責任化為具體行動；透過獎助學金、研究場域與校務建設等多元支持，培育下一代人才。「紺綬褒章」為日本六大褒章之一，是日本政府對公益捐贈最高層級肯定之一。此頒授儀式象徵台日教育合作深化與台灣企業家受國際肯定，亦彰顯台灣民間力量在國際社會的影響力。

邱秋林表示，在中原創校70週年見證「實英樓」啟用，意義非凡。期盼師生充分運用場域功能，並以此為基礎擴充能量，帶動校園科技園區發展。他強調，求學期間於中原大學所奠定的扎實基礎與價值信念，一路伴隨其創業歷程，「回饋母校、幫助社會，是一生不變的承諾。」

典禮上，校方也特別感謝另外兩位重要捐款校友。化工系61級陳咸亨捐贈美金5萬元支持工程；依其期望，三樓「節能負碳製程實驗室」以其父親之名命名為「世森室」，並由化工系教授李魁然代表致詞。同時追念已故化工系52級陸華校友，他將部分遺產捐給母校，其中3000萬元用於此棟工程。

「實英樓」為地上三層、地下一層之建物，總樓地板面積約649.31平方公尺，一樓為會議室及展示區，二、三樓為示範實驗場域，除了做為化工系師生研究空間，也提供跨域學習實作和產學合作交流的平台。建築施工與設計由遠東營造有限公司、關惠尤建築師事務所，以及中原設計整合顧問有限公司合力完成。

中原大學強調，「實英樓」之啟用將推進「校園科技園區」，串聯校內研發與產業平台，形成整合薄膜技術、半導體材料、量子資訊、智慧製造與模具成型的產學研走廊。今年正逢創校70週年，中原大學將秉持「全人教育、學用合一」之理念，持續深化產學合作與人才培育，建構以中原為核心的薄膜、化工及高分子研究重鎮，為產業與社會永續發展貢獻心力。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

全國語文競賽落幕 桃園奪72特優展現扎實教育成果

長庚醫院舉辦首場植牙論壇 國內外專家齊聚共探「All-on-X」技術