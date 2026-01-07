中原大學設計學院原住民專班 114-1期末學習成果展登場

圖：校內外長官貴賓於中原大學校內全台首座約 9 公尺高的原民瞭望台合影。（圖/中原大學原專班提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

中原大學設計學院設計學士原住民專班於115年1月7日，在校內「設計學院原住民專班・信實教學實作基地」舉辦 114-1 學期全年級學習成果展，展覽以《文化躍升：創意設計的全球視野（Cultural Elevation: Global Perspectives in Creative Design）》為主題，完整呈現學生本學期以來在設計學習、文化研究與實作歷程中的累積成果，也成為原住民青年設計教育具體實踐的重要見證。

此次成果展吸引多位校內外貴賓蒞臨關心與支持，包括桃園市政府青年事務局李訓智主任秘書、桃園市政府原住民族行政局代表、桃園市議會王仙蓮議員代表、立法委員盧縣一委員代表、立法委員黃仁委員代表，以及校內多位主管共同出席，包括設計學院趙家麟院長、教務處院繼祖副學務長、學務處李雨師副學務長等，現場氣氛熱絡，展現校方與公部門對原住民族設計教育與青年培力議題的高度重視。

圖：中原大學原住民專班成果展實踐 SDGs 公共參與。（圖/中原大學原專班提供）

此次成果展集結原專班各年級學生的課程作品，內容橫跨空間設計、瞭望台建築模型及實體製作、文化創意設計、材料與工藝實作，以及部落與地方場域行動等多元面向。透過展覽形式，讓學生將課堂內的學習成果轉化為可被觀看、被討論的實體呈現，也使設計教育的過程與價值清楚浮現。

原專班主任魯瑪夫博士表示，成果展不只是作品展示，更是一場「學習歷程的總整理」。許多學生在學期初面對設計課題時，對設計方法、表現形式與實作要求感到迷惘，甚至對自己的能力缺乏信心。然而，在教師一步步陪伴與引導下，學生逐漸建立設計邏輯與思考方法，從反覆嘗試與修正中累積經驗，最終完成具體且具有深度的設計成果。

在建築與空間相關課程中，學生需完成高難度的空間模型製作。對多數學生而言，這是首次面對比例精準、結構穩定與材料應用並重的實作挑戰。製作過程中，學生需不斷調整設計構想、修正結構細節，甚至重新拆解與重做模型。雖然過程充滿壓力與挫折，但當模型完成並能清楚呈現空間概念時，學生普遍感受到前所未有的成就感。

圖：學生作品沿著木構空間展示，結合自然環境與原住民族建築語彙，呈現「從教室走向場域」的教學實踐精神。（圖/中原大學原專班提供）

在設計繪製與設計方法訓練上，學生從一開始「不知道該怎麼畫、怎麼想」，到逐步學會如何透過草圖、圖面與模型表達設計概念。教師在課程中以高度陪伴的方式，引導學生拆解問題、釐清設計脈絡，讓學生理解設計並非一次到位，而是一個反覆推敲與修正的過程。多位學生分享，正是這樣被理解、被引導的學習環境，使他們從焦慮中走出，開始能以較為豁達的心態面對設計挑戰。

成果展亦呈現學生對原住民族建築空間文化的深化理解。學生不僅研究傳統建築的形式與構造，更進一步探討空間配置背後所反映的生活方式、文化秩序與自然觀。透過模型與設計提案，學生嘗試將這些文化內涵轉化為當代空間語彙，使設計不只是造型操作，而是文化理解後的再創造。

在文化創意設計作品中，學生將原住民族傳統圖騰、符號與故事意涵，轉譯為現代文創產品的設計元素。從圖騰意義的重新詮釋、視覺語彙的轉換，到材料選擇與產品應用，學生學習如何在尊重文化脈絡的前提下，發展具當代感與市場潛力的設計作品，展現原民文創在當代設計中的多元可能性。

值得一提的是，學生普遍認為「能夠展出作品」本身就是一次重要的學習檢視。透過整理、說明與展示自己的作品，學生重新回顧一整個學期的學習歷程，也更清楚看見自己的成長與不足。作品不再只是課堂作業，而是能與他人對話、接受回饋的成果，這樣的經驗對學生未來的學習與職涯發展具有關鍵意義。

透過此次成果展，中原大學設計學院原住民專班不僅展現原住民族青年在設計專業上的潛力與韌性，也突顯設計教育在文化永續、青年公共參與與社會實踐中的關鍵角色，為原住民族文化在當代社會中的延續與發展，持續開啟更多可能性。