中原大學設計學院推動「中壢區中北路人行環境改善」 入圍年度影響力獎

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中原大學設計學院院長趙家麟團隊與「還路於民行人路權促進會」、「桃園人本交通推動協會」，共推「中壢區中北路人行環境改善」專案，入圍雜誌評選「天下城市治理卓越獎」的今年度「年度影響力獎」，趙家麟期盼「人本城市」課程的教學成果，能持續實踐於改善地方環境。

中原大學校門前方的中北路，過去長期有人車爭道的風險，2018年市府曾獲中央政府補助要鋪設人行道，後因地方憂心停車、塞車等問題而作罷，趙家麟隔年在「人本城市」課程中，指導師生分組訪談中北路的店家、居民，於2024年前完成4次訪調，讓大家逐漸改變強烈反對的態度。

2024年底，中原大學設計學院與還路於民行人路權促進會、桃園人本交通推動協會共同舉辦「中原耶誕散步節」，邀居民體驗「人本街道」的友善環境，後經中壢區公所編列經費，今年完成中原大學到中原國小約200公尺長、單側1.8公尺寬的標線型人行道，讓行人有更安全的行走空間。

該雜誌近日公布「年度影響力獎」獲獎團隊，全國共3專案獲獎，首獎為「台北市師大路改造」案，「中北路人行環境改善」與「歸仁圓環交通好行大改造」同獲入圍肯定，對此，趙家麟說，中北路人行環境的改造，是師生們實際參與道路改革的機會，相信能讓「人本城市」理念持續生根茁壯。

