中原大學設計學院設計學士原專班114-1學期全年級學習成果展1/7日登場

圖：中原大學設計學院趙家麟院長（左六）及原專班魯瑪夫主任（左五）與設計學院師生於設計工作坊現場合影。(圖/原專班提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

中原大學設計學院設計學士原住民專班（簡稱原專班）將於 2026 年1月7日（星期三）上午9時30分至12時30分，於中原大學創新創業發展中心停車場旁之「設計學院原住民專班・信實教學實作基地」舉辦 114-1 學期全年級學習成果展開幕式，以《文化躍升：創意設計的全球視野（Cultural Elevation: Global Perspectives in Creative Design）》為主題，正式對外呈現本學期重要教學成果。

原專班主任魯瑪夫博士表示，此次的成果展為本學期重點教學成果發表，集結各年級學生於課程中累積的設計研究、創作實踐與部落場域行動成果，不僅展現原住民族設計教育的專業深度，也凸顯原住民青年在公共議題中的參與能量與行動力。透過課程引導與實作歷程，學生學習將文化觀察轉化為公共關懷，培養以設計回應社會需求、參與公共事務與促進社會對話的能力，完整呈現原住民族設計教育在當代社會、全球交流、青年公共參與與永續議題中的多元面向與深度能量。

圖：中原大學設計學院原專班師生及家長參與校園公共活動合影，透過設計成果走入公共場域。(圖/原專班提供)

展覽以「文化躍升」作為核心主軸，回應原住民族文化在當代設計、公共場域與全球視野中的關鍵角色。透過設計語言的轉化與再詮釋，學生嘗試將族群文化知識、生活智慧與土地經驗，轉化為具公共性、社會溝通力、國際對話力與未來想像的創意成果，展現青年世代如何以設計作為公共參與的行動工具，使文化成為推動社會創新、公共討論與跨文化交流的重要動能。

此次展出內容橫跨空間設計、文化創意、材料與工藝實作、社會設計、公共議題回應，以及部落與地方場域實作等多元面向。學生透過跨領域學習與高度實作導向的課程設計，將設計視為一種行動方法，實際走入部落與社區，回應真實的文化、環境與生活議題。從前期研究、設計提案到實體製作與成果展示，完整呈現「從教室走向場域」的教學實踐成果，也體現中原大學設計學院長期推動大學社會責任（USR）與文化實踐導向教學的具體成果。

中原大學設計學院原專班長期以「文化為根、設計為橋、世界為場域」作為教學理念，強調原住民族文化不只是被保存與觀看的對象，更是能持續生成創意、參與公共對話，並與國際接軌的重要知識體系。本次成果展不僅是學生學習歷程的階段性總結，更是一場原住民族設計能量走向世界的實踐宣言，展現青年世代如何以設計回應族群、社會與全球未來。

圖：中原大學設計原專班師生與家長於設計學院前合影。(圖/原專班提供)

透過此次成果展，中原大學期盼讓更多社會大眾、學界先進與產業夥伴，看見原住民族青年在設計專業上的多元潛能，以及設計教育在文化永續、公共參與與國際交流中的關鍵角色，進一步促進跨領域合作與對話，為原住民族文化創意產業、社會設計與公共議題實踐開啟更多可能性。

此次成果展開幕式 採線上報名制，誠邀關心原住民族文化、設計教育、公共議題與青年培力的各界朋友踴躍報名參加，共同走進教學現場，親身感受文化如何透過設計轉化為行動與影響力。

中原大學設計學院誠摯邀請各界貴賓、學界先進、產業夥伴，以及關心原住民族文化與設計教育的朋友蒞臨參與，共同見證原住民族文化如何透過創意設計持續躍升，走向世界舞台。

誠邀各位來賓蒞臨指導，踴躍報名參加，採線上報名：https://itouch.cycu.edu.tw/go/?w=9097@forms