中原大學醫工系攜手兆強科技 榮獲第22屆國家新創獎肯定

第22屆國家新創獎頒獎典禮，中原大學醫工系林政鞍（前排左一）與兆強科技董事長潘佳憶（前排左二）代表團隊上台領獎。





中原大學生物醫學工程學系副教授林政鞍帶領之「特司光學」團隊，攜手兆強科技股份有限公司，以「隨插即用可視化奈米顯微光學影像系統用於即時液態切片檢測」技術獲頒2025年第22屆「國家新創獎—學研新創獎」。該獲獎技術已完成試量產，並通過多項安全與相容性驗證，具備快速導入市場的成熟條件，高度商業化潛力獲得評審青睞。

國家生技醫療產業策進會於12月17日下午在台北漢來大飯店舉行國家新創獎頒獎典禮，該獎項為國內生醫與大健康領域創新競逐的指標榮譽。中原大學醫工系林政鞍團隊與兆強科技產學合作，在歷經半年、三階段的嚴格評選後，自眾多參賽團隊中脫穎而出，獲頒本屆國家新創獎「學研新創獎」（創新醫材與診斷技術類），肯定其具有新創價值與應用效益，典禮上由國科會生命科學研究發展處處長楊台鴻頒獎表揚。

中原大學醫工系團隊與兆強科技榮獲第22屆國家新創獎。（左起：周昆德、潘佳憶、林政鞍、廖品竣）

本次獲獎技術源自林政鞍團隊近年發展的「可視化奈米顯微光學系統」。團隊從一次針對外泌體檢測需求的跨領域計畫討論出發，在不斷調整光學設計與實驗條件的過程中，當時與博士生侯姿吟系友意外捕捉到過去難以清楚呈現的奈米尺度影像，成為技術突破的起點。此創新發明也相繼獲得2024台灣創新技術博覽會鉑金獎、2025德國紐倫堡國際發明展金牌及2025 FITI創業傑出獎等重要獎項。

研發團隊運用專利的全內反射散射（TIRS）技術，大幅提升影像對比與解析度，並將系統設計成可模組化外掛於既有顯微鏡，只需「隨插即用」即可升級光學顯微鏡至奈米級可視觀測能力，特別適合用於即時液態切片檢測等應用情境。

中原大學「特司光學」團隊以「可視化奈米顯微影像系統」榮獲第22屆國家新創獎。（左起：廖品竣、林政鞍、周昆德）

相較於傳統電子顯微鏡往往造價高昂、體積龐大且樣本製備不易，林政鞍團隊所開發的系統兼具高相容性且檢體製備容易，不僅降低進入門檻，也讓奈米級觀測技術不再是少數實驗室可擁有的專利。

國家新創獎評審在總評中表示，該系統在設計上整合內建光源、簡便操作介面並具備與多數市售顯微鏡相容的模組化架構，既保留學研應用的靈活度，又具備擴展至臨床場域與國際市場的潛力。更重要的是，技術已完成試量產並通過多項安全與相容性驗證，具備快速導入市場的條件。

中原大學醫工系「特司光學」初創孵化夥伴團隊合影。（左起：兆強科技副董王宗健、董事長潘佳憶、特司光學創辦人林政鞍、商發顧問尤金貫、共同創辦人周昆德）

此項技術為中原醫工系與兆強科技透過國科會產學計畫、科研創業「萌芽計畫」等合作所累積的階段性成果。林政鞍表示，這些成果皆須感恩22年前恩師張恒雄教授（前中原大學研發長）與前校長熊慎幹教授全力支持之中原大學奈米國家型計畫研究啟蒙。

他特別感謝校內外同仁分工合作，包括醫工系蔡育秀老師、蔡正倫老師、王明誠老師、羅畯義老師、徐添財系友、尤金貫系友、王金湧系友、生科系蕭崇德老師、商設系施昌甫老師、企管系邱榆淨老師、國防生科程君弘老師，以及兆強科技潘佳憶董事長帶領團隊共同投入。

中原大學醫工系「特司光學」與兆強科技團隊在TIRS隨插即用可視化奈米顯微光學模組前合影。

下一階段，中原醫工「特司光學」團隊將以具奈米觀測需求、但資源相對有限的學術研究單位與生技新創公司為首要客群目標，提供經濟實惠且可升級的解決方案。未來將逐步拓展至臨床檢測機構與海外市場，如東南亞與歐美研究型機構。盼能讓系統從學研實驗室走向醫院、檢測單位與國際市場，成為連結奈米科技與臨床需求的重要橋樑，強化生醫健康產業之發展。

中原大學醫工系師生校友大合照，展現系所向心力，象徵教研傳承與跨域合作。

