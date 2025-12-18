中原大學醫工系攜手兆強科技 榮獲第22屆國家新創獎肯定

第二十二屆國家新創獎頒獎典禮，中原大學醫工系林政鞍（前排左一）與兆強科技董事長潘佳憶（前排左二）代表團隊上台領獎。（中原大學提供）

記者陳華興／桃園報導

中原大學生物醫學工程學系副教授林政鞍帶領之「特司光學」團隊，攜手兆強科技股份有限公司，以「隨插即用可視化奈米顯微光學影像系統用於即時液態切片檢測」技術獲頒二0二五年第二十二屆「國家新創獎—學研新創獎」。該獲獎技術已完成試量產，並通過多項安全與相容性驗證，具備快速導入市場的成熟條件，高度商業化潛力獲得評審青睞。

國家生技醫療產業策進會於十二月十七日在台北漢來大飯店舉行國家新創獎頒獎典禮，該獎項為國內生醫與大健康領域創新競逐的指標榮譽。中原大學醫工系林政鞍團隊與兆強科技產學合作，在歷經半年、三階段的嚴格評選後，自眾多參賽團隊中脫穎而出，獲頒本屆國家新創獎「學研新創獎」（創新醫材與診斷技術類），肯定其具有新創價值與應用效益，典禮上由國科會生命科學研究發展處處長楊台鴻頒獎表揚。

廣告 廣告

本次獲獎技術源自林政鞍團隊近年發展的「可視化奈米顯微光學系統」。團隊從一次針對外泌體檢測需求的跨領域計畫討論出發，在不斷調整光學設計與實驗條件的過程中，當時與博士生侯姿吟系友意外捕捉到過去難以清楚呈現的奈米尺度影像，成為技術突破的起點。此創新發明也相繼獲得二0二四台灣創新技術博覽會鉑金獎、二0二五德國紐倫堡國際發明展金牌及二0二五FITI創業傑出獎等重要獎項。

研發團隊運用專利的全內反射散射（TIRS）技術，大幅提升影像對比與解析度，並將系統設計成可模組化外掛於既有顯微鏡，只需「隨插即用」即可升級光學顯微鏡至奈米級可視觀測能力，特別適合用於即時液態切片檢測等應用情境。相較於傳統電子顯微鏡往往造價高昂、體積龐大且樣本製備不易，林政鞍團隊所開發的系統兼具高相容性且檢體製備容易，不僅降低進入門檻，也讓奈米級觀測技術不再是少數實驗室可擁有的專利。