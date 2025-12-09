中原大學量子計算研究獲NVIDIA補助 強化颱風預測與綠能技術領先

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】 中原大學電機工程學系講座教授洪穎怡主持的研究計畫「以混合量子網路進行風電場之颱風預報」榮獲NVIDIA的Academic Grant Program補助。此項補助不僅是對中原大學量子計算研究團隊實力的重要肯定，更將與學校「CYCU AI University」的發展目標產生強大協同效應，特別是強化其在量子計算應用領域的實踐能力。

中原大學的「CYCU AI University」平台旨在全面提升AI教學與研究實力，核心內容包括導入NVIDIA DLI教材以確保教學品質與國際同步、發展量子計算及大型語言模型的應用，以及輔助新創企業加速技術轉化。本次洪穎怡教授團隊的研究主題「風電場颱風預報」，正是對該平台中量子計算應用的有力實踐。

在本次學術補助中，NVIDIA捐贈了4塊RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q工作站版GPU。這些採用Blackwell架構的高階GPU，將為洪穎怡教授的智慧電力研究室提供無與倫比的加速能力，用於複雜模型訓練與模擬。洪穎怡教授感謝NVIDIA的硬體支援，認為這將有助於探索混合量子與深度學習網路模型的計算極限，並共同提升中原在颱風預測和綠色能源領域的技術領先地位。

電機工程學系主任賴裕昆表示，本次獲獎充分展現了中原大學在AI領域的卓越研究實力，也是CYCU AI University致力培養的成果。研究團隊後續將結合NVIDIA CUDA-Q平台和NVIDIA RAPIDS等技術，持續產出高水準學術成果，推動能源與氣候科學的進步，為永續綠能發展貢獻心力，並將這批頂級GPU捐贈視為強化中原AI算力基礎的關鍵要素。(圖：中原大學提供)