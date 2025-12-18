中原大學開發奈米顯微光學影像系統 獲國家新創獎

中原大學「特司光學」團隊以「可視化奈米顯微影像系統」榮獲第22屆國家新創獎。（左起：廖品竣、林政鞍、周昆德） (中原大學提供)

中原大學生物醫學工程學系副教授林政鞍帶領「特司光學」團隊，攜手兆強科技公司，以「隨插即用可視化奈米顯微光學影像系統用於即時液態切片檢測」技術，獲得第22屆「國家新創獎—學研新創獎」。

本次獲獎技術是林政鞍研發團隊運用專利的全內反射散射（TIRS）技術，大幅提升影像對比與解析度，並將系統設計成可模組化外掛於既有顯微鏡，只需「隨插即用」即可升級光學顯微鏡至奈米級可視觀測能力，特別適合用於即時液態切片檢測等應用情境。相較於傳統電子顯微鏡往往造價高昂、體積龐大且樣本製備不易，林政鞍團隊所開發的系統兼具高相容性且檢體製備容易，不僅降低進入門檻，也讓奈米級觀測技術不再是少數實驗室可擁有的專利。

廣告 廣告

此創新發明是中原醫工系與兆強科技透過國科會產學計畫、科研創業「萌芽計畫」等合作所累積的階段性成果，也相繼獲得2024台灣創新技術博覽會鉑金獎、2025德國紐倫堡國際發明展金牌及2025 FITI創業傑出獎等重要獎項。