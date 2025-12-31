中原大學領航數位學習深耕成果 2025教育部ELOE國際研討會獲多項大獎肯定

教育部貴賓與參與「數位培力終身益學聯盟」之學校代表合照。





中原大學長期投入數位教學創新與跨校協作，於日前赴臺北參加教育部舉辦之「2025 ELOE數位學習國際研討會暨開放教育論壇」，以聯盟整體推動領導治理、教學與研究案例成果、數位課程經營品質等面向表現亮眼，榮獲多項重要獎項，充分展現中原大學長期深耕數位學習、引領跨校協作的卓越成果與影響力。

以中原大學為中心的「數位培力終身益學聯盟」，四年來以「師生數位素養培力」、「聯盟課程精進」及「數位學習共享」為核心推動方向，攜手同屬優久大學聯盟的靜宜大學、輔仁大學、中國文化大學與東海大學，共同建構「中心學校統籌、夥伴學校協作」的運作模式。透過制度化分組合作機制，針對數位課程設計、師資培力、課程經營評量與推廣製作等關鍵任務分工共構，確保跨校協作得以穩定推進並持續累積成果。

中原大學向教育部及與會貴賓介紹聯盟數位學習推展成果。

中原大學亦進一步建立聯盟共用的「種子教師遴選機制」與「數位教師培訓架構」，以科技應用、學習評估與教學策略三大能力面向，分級培育基礎、進階及特級數位教師。透過培訓歷程、教學實作與課程成果表現，遴選具示範性的種子教師，投入聯盟課程共備與典範傳習，強化教學現場的實作動能與品質提升。相關制度與成果，也促成本次在ELOE大會中於領導治理、標竿課程、教學研究與學習分析等多元面向獲得高度肯定。

本屆研討會中，中原大學於治理、案例、研究與課程經營等層面皆獲全面肯定，榮獲多項重要獎項：首先由中原大學數位長林志浩教授獲頒「優良領導獎」，表彰中原在跨校治理、資源整合與推動策略上的關鍵領導角色；而在數位教學方面，以融入生成式人工智慧（AIGC）及LINE × ChatGPT即時回饋之數位學習創新案例獲得「年度最佳SIG教學案例獎」；在研究方面，以生成式AI導入數位教學平台之設計與成效獲得「最佳論文獎」肯定；並在推動職場全攻略英文磨課師課程課程方面獲得了「最佳互動經營」及「最佳課程推廣」雙獎項。

中原大學數位長林志浩(圖右)獲頒「優良領導獎」。

中原大學表示，聯盟四年來的核心成果不僅體現在獲獎數量，更重要的是逐步建立一套可長期運作的推動架構，從教師專業增能、課程產製、學習支持到數據回饋，形成「品質提升—成果擴散—持續精進」的良性循環，讓跨校協作從專案走向制度、從成果走向常態，並持續擴大對校內外教學現場的影響力。

展望未來，中原大學將持續以中心學校角色深化跨校共備與資源共享，擴大人工智慧與學習分析等科技於教學現場的應用，回應高等教育數位轉型與全民終身學習的時代需求。

「數位培力終身益學聯盟」團隊合影。

