中原大學首位「玉山青年學者」林挺輝 助推疫苗設計與生醫創新

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】中原大學在高教人才延攬上傳來捷報，生物科技學系新聘副教授林挺輝獲教育部核定通過「玉山青年學者」，成為中原大學首位入選者。特別具意義的是，林挺輝副教授同時也是中原大學生科系碩士班校友，這不僅展現其在生醫領域卓越的研究實力，更呼應中原大學長期投入生醫科技與跨域人才培育的深厚成果。在私立大學申請件數眾多、核定名額有限的競爭下，此項榮譽為中原大學的科研布局立下了重要里程碑。

林挺輝副教授曾於全球生醫研究重鎮——美國斯克利普斯研究所（Scripps Research）進行為期五年的博士後研究，深入參與 SARS-CoV-2 及 H5N1 流感等新興病毒的中和抗體與受體辨識機制研究。他的加入將有助於中原大學鏈結該機構在化學與免疫學領域的頂尖資源，導入國際級的轉譯應用能量。未來將透過結構生物學與轉譯免疫學的專業，為新興傳染病的疫苗設計提供關鍵的技術支撐。

中原大學副校長暨研發長吳宗遠強調，人才延攬已是全球高教競爭的關鍵，中原大學將藉由「玉山青年學者」計畫的資源，以結構性與轉譯性免疫學為核心發展創新策略。校方目標是將基礎科學成果進一步轉化為公共衛生的實際應用，特別是在疫情防備與應變領域發揮影響力，藉此補強現有的生命科學研究版圖，並顯著提升中原在生醫創新與國際學術合作上的整體潛力。

除了學術研究，林挺輝副教授也將推動教學實務創新，與生科系教師合作開設新興傳染病研發相關課程，強化高階生醫人才的培育。中原大學強調，其專長與學校推動的跨領域生醫創新及社會影響力研究高度契合。透過結構性人才培育與科研創新，中原大學將在疫苗設計與免疫治療領域持續深耕，為應對全球新興傳染病的快速擴散挑戰，建構更為穩固的公共衛生防線。(圖：中原大學提供)