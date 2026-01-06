中原大學首位「玉山青年學者」林挺輝 助推疫苗設計與生醫創新

中原大學首位「玉山青年學者」出爐，生科系新聘副教授林挺輝獲教育部核定通過。（中原大學提供）

記者陳華興／桃園報導

為延攬國際優秀人才、提升高教研究競爭力，教育部自二0十八年起推動「玉山學者計畫」。中原大學一一四年下半年申請案傳來捷報，生物科技學系新聘副教授林挺輝獲教育部核定通過「玉山青年學者」，為中原大學首位入選者。此次獲選不僅展現其在生醫領域的研究實力，也為中原大學推動科研布局與人才延攬再添重要里程碑。

「玉山青年學者」為「玉山學者計畫」重要類別之一，審查過程除檢視近年研究成果與學術能見度外，也重視未來發展潛力及學校整體支持規劃。在申請件數多、核定名額有限的情況下，私立一般大學能獲核定通過實屬不易。難得的是，林挺輝亦為中原大學生物科技學系碩士班校友，呼應中原持續投入生醫科技與跨域人才培育的成果。

廣告 廣告

中原大學表示，林挺輝副教授的加入，將有助於鏈結國際知名學研機構Scripps Research（美國斯克利普斯研究所），該機構在化學、免疫學與神經科學等領域培育出多位諾貝爾獎得主，是全球生醫研究的重鎮。林挺輝過去五年在Scripps Research進行博士後研究，參與多項新興病毒（如SARS-CoV-二、H五N一流感）中和抗體與病毒受體辨識機制的研究，具有強大的研究與轉譯應用能量。

中原大學副校長暨研發長吳宗遠則表示，近年與比利時魯汶大學進行合作交流時觀察到比利時政府也有類似台灣的「玉山學者計畫」，名稱為「Odysseus計畫」，旨在吸引在海外建立卓越研究聲譽的學者回到比利時，並在比利時荷語地區的大學建立自己的研究團隊。由此可見，人才的延攬已是全球高教競爭的重要關鍵。未來，中原大學在「玉山青年學者」計畫資源支持下，將持續以結構性與轉譯性免疫學為核心，發展創新的疫苗與免疫治療策略，將基礎科學成果進一步轉化為公共衛生的實際應用，特別是在疫情防備與應變領域發揮影響力。