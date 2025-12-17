中原大學「信實原民瞭望台」點燈 政府、民代、學界齊聚祝福
【記者張嘉誠／綜合報導】
中原大學於 12 月 16 日晚間，在設計學院原住民專班「信實教學實作基地」，隆重舉行「中原70th 信實原民瞭望台點燈儀式暨聖誕音樂 PARTY」，在歲末夜色中點亮象徵信仰、文化與教育使命的原民之光。活動以「信實之光照亮部落・中原70綻放榮耀」為主題，吸引來自中央與地方政府、民意代表、學界及原住民教會界多位貴賓蒞臨，共同見證中原大學七十週年的重要里程碑，也展現學校長期深耕原住民教育與文化實踐的豐碩成果。
活動一開始，主辦單位中原大學設計學院原住民專班主任魯瑪夫博士熱烈歡迎各界貴賓，並感謝桃園市政府及社會各界長期對原住民教育與設計專業培育的支持。現場貴賓包括桃園市原住民族行政局代表官員，代表市長張善政及原民局局長巴奈・母路前來祝福；立法委員盧縣一委員代表；桃園市議會王仙蓮議員親臨現場，另有林志強議員代表、陳瑛議員代表、張秀菊議員代表；桃園市復興區公所王祺主任秘書；健行科技大學沈慈珍博士；新竹縣五峰國小王賢校長，並有來自桃園、新竹多位原住民教會牧師共同到場祝禱，展現政府、教育與宗教界跨領域、跨世代對原住民教育議題的高度關注。
校內亦有多位師長蒞臨支持，包括設計學院趙家麟院長、陳其澎前院長、陳歷渝副院長，以及藝術中心陳敏慧主任，齊聚一堂為學生的學習成果與文化實踐喝采。
「信實原民瞭望台」在眾人倒數中正式點燈，溫暖光芒映照校園，也象徵中原大學對原住民教育長期承諾的具體展現。這座高達 9 公尺的木構瞭望台，係由設計學院原住民專班師生在課程中共同規劃與實作完成，亦同步納入教育部「教學實踐研究計畫」之研究與教學設計架構，將課堂學習、行動研究與真實場域實作緊密結合，作為「從教室走向部落、從設計走向社會」的重要示範案例。
點燈後接續登場的聖誕音樂演出，融合原住民吟唱、現代音樂元素與節慶旋律，營造出兼具信仰深度與文化溫度的聖誕氛圍；現場亦準備原民風味餐點，讓參與者透過味覺、聽覺與空間感受，完整體驗文化的美好。此外，交換禮物與歡樂摸彩活動，讓師生、家長與社區夥伴在笑聲與祝福中拉近彼此距離，為中原七十週年校慶增添溫馨記憶。
中原大學設計學院趙家麟院長表示，在多位原住民族耆老與牧師共同帶領的多族群母語祝福詩歌與傳統樂曲傳唱，成為當晚最動人的時刻之一。不同族群母語與旋律在夜空中交織，不僅傳遞信仰祝福，更展現語言傳承與文化延續的深層力量，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中「優質教育（SDG 4）」與「減少不平等（SDG 10）」的核心精神，讓文化教育成為促進社會理解與共融的重要途徑。
活動中亦有多位中原大學非原民學生熱情參與，包含人文學院、理學院、工學院及設計學院學生。在聆聽多族群母語詩歌與傳統樂曲後，學生們深感感動與震撼，並對原住民族文化所展現的深度與美感留下深刻印象。當眾人抬頭望向高達9公尺、在夜色中被點亮的「信實原民瞭望台」，不少學生直言「非常震撼」，對設計學院原住民專班師生展現的專業實力與文化實踐能力刮目相看，體現永續城市與社區（SDG 11）中公共空間與文化地景的實踐價值。
活動現場亦迎來多位國際學生參與，其中來自菲律賓、目前就讀中原大學博士班的學生分享，能親身參與這場結合信仰、文化與設計的盛會，令他深受感動。他形容，當母語歌聲響起、原民師生彼此祝福時，「就像回到家一樣自然」，也深刻感受到南島民族跨越國界的文化連結與情感共鳴，印證南島文化本就是一種無需翻譯的共同語言，呼應SDG 17「夥伴關係」的國際交流精神。
魯瑪夫博士指出，「信實原民瞭望台」是原住民專班推動教育部「原住民族跨領域專業人才培育計畫」與「教學實踐研究計畫」的重要成果之一，亦為教育部與原住民族委員會高度肯定的課程示範案例。課程以「做中學、學中做」為核心，結合文化田野、設計思考、木構造工法、永續理念與公共空間實作，完整體現 USR、STEAM 教育與 SDGs 的整合精神，讓文化不僅被保存，更在校園與社會中持續被實踐、被看見。
