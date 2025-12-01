中原大學「實英樓」啟用 校方代頒日本天皇褒狀表揚校友邱秋林

中原大學盛大舉辦「實英樓」落成啟用典禮，校方與各界嘉賓合影留念

中原大學董事長張光正（左）代頒日本天皇褒狀予邱秋林校友（右），表彰其對教育及社會公益的卓越貢獻

中原大學今天(1日)舉行薄膜三館增建「實英樓」落成啟用典禮。典禮中由校方代頒日本天皇褒狀予實英實業股份有限公司董事長、化工系校友邱秋林，表彰他長年投入教育與公益的卓越貢獻。「實英樓」啟用是中原大學推進「校園科學院區」的重要起點，為後續研發與產學合作奠定關鍵基石。

中原大學表示，日本天皇表彰邱秋林董事長長期投身公益、慷慨捐資造福社會，授與「紺綬褒章」並頒發褒狀；這項榮譽已於令和七年（2025）3月26日由日本內閣總理大臣石破茂正式授予。因邱董事長當時未能親赴日本受獎，今由中原大學董事長張光正代為頒授，肯定他對教育與社會公益的卓越貢獻。

中原大學校長李英明指出，「實英樓」落成是校園建設的重要里程碑，更承載校友對母校的深厚情誼與支持。特別感謝化工系61級邱秋林校友捐贈新臺幣3,600萬元挹注工程，因此特將大樓命名為「實英樓」，一樓會議室命名為「實英廳」，期勉中原師生效法實英企業精神，腳踏實地、專注研發，持續深耕薄膜科技。