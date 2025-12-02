中原大學「實英樓」落成啟用 代頒紺綬褒章表揚傑出校友邱秋林

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】中原大學於2025年12月1日於新中北校區隆重舉行薄膜三館增建「實英樓」落成啟用典禮。這座大樓的啟用標誌著中原大學推進「校園科學院區」邁出重要一步，為後續的研發與產學合作奠定關鍵基石。典禮的焦點之一，是由校方代頒日本天皇褒狀予實英實業股份有限公司董事長、化工系校友邱秋林，表彰其長年投入教育與公益的卓越貢獻。

中原大學董事長張光正代表頒授日本天皇的「紺綬褒章」及褒狀給邱秋林董事長，該榮譽已於令和七年（2025）3月26日由日本內閣總理大臣正式授予，以肯定他長期投身公益、慷慨捐資造福社會。張董事長讚揚邱校友的企業精神，正如「實英」之名，與中原「篤信力行」的校訓相呼應，堪為標竿。

中原大學校長李英明在致詞時指出，「實英樓」的落成是校園建設的重要里程碑，更是承載校友對母校深厚情誼與支持的體現。他特別感謝化工系61級邱秋林校友捐贈新臺幣3,600萬元挹注工程，因此特將大樓命名為「實英樓」，並將一樓會議室命名為「實英廳」，期勉師生效法實英企業精神，專注研發、腳踏實地。

邱秋林董事長長期關懷教育與科技，秉持「努力工作、行善天下」的準則，積極投入公益，並以獎助學金、研究場域等多元支持培育下一代人才。他表示，在中原創校70週年之際見證「實英樓」啟用意義非凡，並強調「回饋母校、幫助社會，是一生不變的承諾。」本次獲頒的「紺綬褒章」是日本政府對公益捐贈的最高層級肯定之一，象徵台日教育合作深化與臺灣企業家受國際肯定，亦彰顯臺灣民間力量在國際社會的影響力。

「實英樓」為地上三層、地下一層之建物，總樓地板面積約649.31平方公尺。一樓設有會議室與展示區，二、三樓則為示範實驗場域，除了提供化工系師生研究空間外，也是跨域學習實作和產學合作交流的重要平台。此外，校方也特別感謝另外兩位重要捐款校友：化工系61級陳咸亨捐贈美金5萬元，三樓實驗室以其父之名命名為「世森室」；以及追念已故化工系52級陸華校友，他將部分遺產中的新臺幣3,000萬元用於本棟工程。

中原大學強調，「實英樓」的啟用將有力推進「校園科技園區」的發展，串聯校內研發與產業平台，形成整合薄膜技術、半導體材料、量子資訊、智慧製造與模具成型的產學研走廊。在創校70週年之際，中原大學將秉持「全人教育、學用合一」的理念，持續深化產學合作與人才培育，建構以中原為核心的薄膜、化工及高分子研究重鎮，為產業與社會永續發展貢獻心力。(圖：中原大學提供)