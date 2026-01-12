中原大學「為桃園做研究」競賽成果亮眼

中原商設系黃文宗老師指導學生，以互動投影結合UIUX設計協助照護員活動帶領，榮獲「金質研究獎」。（中原大學提供）

桃園市政府於一一五年一月十日在中原大學舉辦「為桃園做研究」大專校院學生創新點子及研究實作競賽頒獎典禮，鼓勵青年以研究與專業實作回應城市議題。中原大學於創新點子組奪得「創新金點子獎」三項、「創新銀點子獎」二項及多項創意獎，在研究實作組亦獲得五項「金質研究獎」與五項「潛力研究獎」，成果涵蓋交通安全、環境再生、智慧能源、永續設計與高齡照護等議題，展現中原師生跨域創新與實作能量。

在「創新金點子獎」方面，中原大學地景建築系提出「待轉指示輔助App」，整合導航與待轉資料庫，透過GPS即時推播待轉資訊，提升機車路口安全。電機工程系則以「電能回收－智慧避震器PESA-0一」研究車輛震動能量回收，蒐集避震數據並驗證應用潛力，作為未來智慧運輸節能技術參考。

「創新銀點子獎」方面，中原大學企業管理系提出永續減廢與高齡照護兩案。「桃循地圖」結合桌遊與LINE闖關，導入無現金循環杯租借系統，串聯店家與社企，以獎勵機制鼓勵自備杯、減少垃圾並活絡消費；「ElderCare+桃心守護」整合AI分析、穿戴與居家感測及GPS定位，提供跌倒、心律異常與走失即時通報，提升照護效率與長者安全。

研究實作組方面，商業設計系黃文宗老師指導學生余莉苹以「投影互動介面輔助照護員的活動帶領設計研究」，導入互動投影與UI/UX設計，建立標準化且易操作的活動流程，協助照護員降低負荷並提升長者參與與安全；商業設計系學生詹皓亦以「以桃園楊梅?霖茶莊為基礎，開發永續茶膠囊包裝系統之研究」，開發可分解、減塑的茶膠囊包裝，並透過調查與問卷驗證可行性，促進在地茶產業轉型。

此外，智慧運算與大數據學士班團隊提出「智慧化太陽能清潔無人機」，結合AI影像辨識提升汙染偵測與自主清潔能力，降低高空清洗風險與維運成本；電機工程系以「智慧輔聽聲霸系統」提供輕中度聽損者個人化聲音補償，並以App降低使用門檻；醫學工程系以「科技相挺，讓長者安全零死角」導入邊緣運算與AI姿態辨識，建立跌倒、走失等風險偵測與分級警示機制，提升照護安全與管理效率。