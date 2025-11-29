中原大學114學年度親師座談會：設計學院原專班攜手同行 共築原青的未來

【記者張嘉誠／綜合報導】

為深化家校合作、展現中原大學設計學院原住民專班（簡稱原專班）的教育特色與成果，中原大學於2025年11月29日舉辦「114學年度親師座談會」。這場座談會規模盛大，是原專班近十二年來家長參與最踴躍的一次，吸引逾三十位家長與學生共同出席，充分展現家長對原專班的高度肯定與信任，也是中原大學邁向七十週年的關鍵時刻中，極具代表性的亮點活動之一。

七十週年校慶之際 家長獻上祝福與肯定

今年適逢中原大學創校70週年，多位前來參與的家長也特別在座談會中獻上祝福語，肯定學校在「基督信仰 × 設計教育 × 原住民族文化扎根」上的堅持。他們表示，中原大學不僅在專業教育上持續創新，也在社會關懷、文化實踐以及青年培育上展現高度使命感，使他們非常放心將孩子交給學校。這些祝福，象徵家長與學校共同見證中原大學七十年來的教育深耕，同時也鼓舞原專班在下一個十年持續發光。

圖▲家長與學生於中原大學設計學院前合影，展開深入的校園導覽行程。

魯瑪夫主任：原專班十二年重要里程碑

原專班主任魯瑪夫博士表示，這次座談會是自原專班成立以來最具規模的一次，也是凝聚學校、家庭、學生三方力量的重要時刻。他指出：「家長的參與是學生學習路上最重要的支持。原專班的教育不只在課室，更在文化場域、社會實作與國際交流中展開。」

魯瑪夫博士強調，家長願意深入了解學校的教育理念、課程設計與校務資源，代表原專班推動的「設計 × 文化 × 實作」模式，已逐漸成為家長眼中值得信賴的專業品牌。

設計學院高度重視 院長到場親自與家長交流

設計學院趙家麟院長亦親自參與本次活動，與家長們面對面討論課程理念、學習支持與學院未來布局。趙院長表示，親師座談會是學院年度的重要活動之一，不僅為了讓家長掌握孩子的成長軌跡，更希望搭起「學院—家庭」的共同教育平台，使學生在更完整的支持網絡中成長。院長的親自出席，也彰顯中原大學對原住民族專班的高度重視。

透過導覽、展示與分享，全方位呈現原專班的教育精神

本次座談會安排了校園導覽、課程介紹、作品成果展、部落實作紀錄分享以及國際交流成果呈現，使家長完整看見原專班「做中學、學中做」的教育模式。家長們也透過學生的實作案例，看見孩子如何從文化、設計與社會實踐中累積專業能力，自信地迎向未來。多位家長表示，中原原專班的課程不僅強調專業訓練，也讓學生能回到部落服務、參與國際視野，這樣扎根又多元的學習模式十分難得。

圖▲中原大學設計學院原專班親師座談會於系辦門口大合照。

來自南投的家長回饋：從擔心到放心，對孩子更有信心

在最後的開放回饋環節中，來自南投的一位家長特別分享自己原本的擔心。她表示，孩子離家求學後讓她感到不安，擔心課業進度、生活適應與學習環境是否完善。然而在親師座談會中，她親眼看到完整的課程架構、師資團隊的用心、原專班行政資源的完整配套與同儕的良好互動後，心裡瞬間踏實許多。

她感動地說：「今天來真的放心了！孩子在中原是被看見、被陪伴的。未來我也會支持孩子參加設計學院原專班的活動，並且會介紹更多原鄉青年來中原大學就讀。」此回饋引起現場多位家長共鳴，氣氛溫馨而深刻。

建立更緊密的家校合作，共同培育下一代原青人才

魯瑪夫主任表示，中原大學深信「家長是學生成功的重要夥伴」。因此，透過這次座談會，學校期待與家長建立更長遠且緊密的合作關係，不僅支持學生在學業上的探索，也共同關心他們的文化認同、專業成長與職涯發展。在中原大學七十週年的節點，原專班也期許未來能與家長一起攜手，持續陪伴原青們在設計領域發光，成為部落與社會的亮光。

值得一提的是，在活動尾聲，來自台北的一位家長特別帶來精心準備的生日蛋糕，為當日生日的學生獻上驚喜祝福。原專班師生也即席安排了溫馨的祝賀環節，全體家長與學生一同為這位同學唱起生日快樂歌。

這場溫馨的生日祝福，也與中原大學70週年的校慶喜悅相互呼應。家長、老師與學生在歡笑與感謝中，共同度過一個別具意義的時刻，也為這場親師座談會劃下最動人的句點。