中原大學2026 QS永續排名再躍升 榮登非醫科「全國私立綜合大學第一名」

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】2026 QS世界大學永續排名公布，中原大學在近兩千所入榜大學中排名大幅躍升，由去年的第834名進步至第688名，台灣名次亦由第21名挺進至第16名。除醫學背景大學外，中原大學更榮登全國私立綜合大學第一名，推動永續發展的整體能量獲得國際肯定。

根據QS公布的「2026 QS World University Rankings: Sustainability」，本次排名係從環境影響（Environmental Impact）、社會影響（Social Impact）與治理（Governance）三大構面，透過9項指標，評估大學在環境永續、社會責任與治理透明等面向的整體表現。

中原大學表示，本次在環境教育、環境永續發展、就業能力與機會、平等，以及健康與福祉等指標皆有顯著進步，其中「環境永續發展」相關指標排名全國第10名，是今年一大亮點。這不僅反映中原長期深耕全人教育與USR（大學社會責任）的成果，也顯示學校推動綠色校園、淨零轉型與永續治理的方向正確且具成效。

永續發展早已融入中原大學校務發展藍圖，並從教學、研究到行政管理全面推動綠色轉型。在環境教育部分，學校將永續議題系統性納入通識課程及跨院學程，並透過服務學習及USR計畫讓學生深入社區理解氣候變遷、生態保育與資源循環等議題。此外，中原積極推動能源管理與溫室氣體盤查，定期發布永續發展報告書，校園內亦持續推動節能設備汰換、綠地保育、雨水滯洪及太陽能設施建置，打造兼具生態友善與低碳管理的綠色校園。

中原大學校長李英明表示，中原自創校以來便以「全人教育」為核心，強調品格、專業與服務並重。近年學校將永續作為校務發展主軸之一，從課程設計、校園環境、社會實踐到治理架構，全面對齊聯合國SDGs與國家「2050淨零排放」目標，能在QS永續排名持續進步並在全國私立綜合大學中居於領先位置，是全體師生與行政團隊共同投入的成果。未來將持續強化永續治理、深化環境教育、推動淨零轉型，並結合產學鏈結與社會實踐，提升永續影響力。 (圖：中原大學提供)