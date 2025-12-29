中原大學70週年交出亮眼成績單 註冊率連六年百分百比肩國立大學

中原大學七十週年再創佳績，註冊率連六年百分百，優質辦學實力獲得學生與家長信賴。（中原大學提供）

記者陳華興／桃園報導

中原大學一一四年迎來創校七十週年校慶，象徵辦學成效的新生「註冊率」再傳捷報！根據教育部公布一一四學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到百分之一百，已連續六年穩定維持滿招。若加計教育部核定之資通訊擴充名額，今年實際註冊率為百分之一百零三一點三三，表現更勝往年，且中原從未向教育部寄存名額，此為實質註冊率，連續八年蟬聯全國公私立綜合大學第一名！

中原大學回應AI浪潮趨勢，透過舉辦「AI教與學競賽」等活動，鼓勵師生AI實作，打造更具競爭力人才。（中原大學提供）

在少子化與高教競爭日益激烈下，中原大學逆勢成長展現亮眼成績。更令校方欣喜的是，今年新生整體入學成績呈現穩健成長，已比肩國立頂尖大學、且超越多所國立地名大學。同時，中原大學一一四學年度學士班就學穩定率百分之九十五點三五，排名私立一般大學第一名！此佳績不僅反映學生與家長對中原「全人教育」辦學理念的高度信任，也印證中原在教學品質、研究創新與人才培育上的整體實力。

中原大學持續投入教研資源，強化科學研究與人才培育，學士班新生註冊率連續六年百分百。（中原大學提供）

中原大學近年積極推動跨領域科研與國際合作，在英國泰晤士高等教育二0二六「THE跨學科科學排名」，首次參與即名列全球三0一–三五0名、台灣第十一名，並榮登全國私立綜合大學第一。美國史丹佛大學公布二0二五年「全球前百分之二頂尖科學家」榜單，中原共有二十九位教授入榜，顯示在AI、工程、化工、材料與管理等領域具備深厚研究能量。

根據中原大學招生處分析，今年大學分發入學成績，中原理學院、工學院與電機資訊學院新生在全國自然組排名躍升為第十七名，商學院、人育學院、設計學院與法學院新生在全國社會組排名亦名列第二十二名，學生素質比肩國立大學，更是私校首選！

中原大學校長李英明表示，中原以「全人教育」為核心精神，創校七十年來堅守信仰、專業與關懷，成就卓越的辦學典範，並將以永續為願景，開啟下一個里程碑，陪伴青年在中原找到適性發展的舞台，成為兼具專業實力、創新思維與社會關懷的新世代人才。