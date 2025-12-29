中原大學70週年交出亮眼成績單 註冊率連六年100% 比肩國立大學

【記者劉蘇梅／桃園報導】中原大學今（114）年迎來創校70週年校慶，象徵辦學成效的新生「註冊率」再傳捷報！根據教育部公布114學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%，已連續6年穩定維持滿招。若加計教育部核定之資通訊擴充名額，今年實際註冊率為101.33%，表現更勝往年，且中原從未向教育部寄存名額，此為實質註冊率，連續8年蟬聯全國公私立綜合大學第一名！

在少子化與高教競爭日益激烈下，中原大學逆勢成長展現亮眼成績。更令校方欣喜的是，今年新生整體入學成績呈現穩健成長，已比肩國立頂尖大學、且超越多所國立地名大學。同時，中原大學114學年度學士班就學穩定率95.35 %，排名私立一般大學第一名！此佳績不僅反映學生與家長對中原「全人教育」辦學理念的高度信任，也印證中原在教學品質、研究創新與人才培育上的整體實力。

中原大學近年積極推動跨領域科研與國際合作，在英國泰晤士高等教育2026「THE跨學科科學排名」，首次參與即名列全球301–350名、台灣第11名，並榮登全國私立綜合大學第一。美國史丹佛大學公布2025年「全球前2%頂尖科學家」榜單，中原共有29位教授入榜，顯示在AI、工程、化工、材料與管理等領域具備深厚研究能量。

面對半導體與AI浪潮，中原大學成立「智慧運算與量子資訊學院」及全台私校首創的「半導體產業學院」，並與比利時魯汶大學（KU Leuven）、IMEC（微電子研究中心）等國際機構及越南FPT大學合作培育人才。同時推動「CYCU AI University」平台，導入NVIDIA DLI師資認證與教材、發展量子計算與LLMs應用。

在前瞻人才培育上，中原大學從課程到場域全面升級。除了理工人文領域，建築學系也設立「AI數位製造實驗室」，導入AI與數位製造教學；電機資訊學院舉辦國際專題設計實務營隊，攜手Intel、ASUS辦理AI應用競賽；智慧運算與量子資訊學院與台灣資料科學協會及多所大學合作開設「跨校資料科學頂石課程」，全力培養學子AI應用力。

在國際學術影響力方面，中原學者表現同樣亮眼。物理系講座教授張慶瑞獲聯合國教科文組織評選為全球「量子百強」，顯現中原在量子研究、教育與產業鏈結成果躍上國際，也讓學生有機會在前沿研究環境中學習。此外，電子系年輕學者陳定睿與麻省理工學院（MIT）合作成果登上國際知名期刊《Nature》，亦凸顯中原跨域研發與國際合作的能量。

此外，中原大學獲《遠見》雜誌評選為「企業最愛私立大學」第一名，學生學習成果也是中原大學深具吸引力的重要指標。資管系學生在「大專校院資訊應用服務創新競賽」締造「八連霸」紀錄，並與桃園長庚醫院合作完成臨床驗證；設計學院作品勇奪iF國際設計大獎；電機系青創團隊在教育部U-start計畫與國際創業競賽中屢獲佳績，展現中原創新創業實力。

根據中原大學招生處分析，今年大學分發入學成績，中原理學院、工學院與電機資訊學院新生在全國自然組排名躍升為第17名，商學院、人育學院、設計學院與法學院新生在全國社會組排名亦名列第22名，學生素質比肩國立大學，更是私校首選！

中原大學校長李英明表示，中原以「全人教育」為核心精神，創校70年來堅守信仰、專業與關懷，成就卓越的辦學典範，並將以永續為願景，開啟下一個里程碑，陪伴青年在中原找到適性發展的舞台，成為兼具專業實力、創新思維與社會關懷的新世代人才。（圖：中原大學提供）