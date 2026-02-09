中原大學MetaDisplay 開發3D立體內容建置沉浸式智慧學習場域

「前瞻演繹•琴聲環繞」課程以小提琴現場演繹卡米爾·聖桑《天鵝》結合影像投影，展現音樂課程跨域整合的創新作法。(中原大學提供)

「6分鐘認識半導體」以沉浸式環景重現真實產線與無塵室情境，協助不同領域的學生加深對半導體製程與無塵室操作的理解。(中原大學提供)

人育學程「講給暗眠聽」課程以異地共演方式發表，透過合唱藝術歌曲與AI影像交織，展現敘事與情感的「溫度」。(中原大學提供)

中原大學人文與教育學院近日建置完成「MetaDisplay教室」，結合AI、全息投影與多模態協作等前瞻技術，打造可跨課程、跨領域運用的沉浸式智慧教學場域，成為中原大學推動創新教學與人才培育的重要基地。

中原大學指出，「MetaDisplay教室」在課程與教學應用上，教室整合沉浸式環境、全息顯示及行動載具，透過多視角同步展示、互動操作與情境佈署、3D模型與資料視覺化、即時回饋等機制，完整紀錄學習歷程及作品演進，讓學生能「走進情境」觀察、操作與探究。MetaDisplay的應用也延伸至情感教育，例如校內跨域合作探究「音樂如何影響情緒」，結合特教、資工、音樂等領域，把研究轉化為課程，並以沉浸式體驗促進情緒覺察與調節，回應當代教育對心理健康及情感表達的重視。

中原大學人文與教育學院院長彭妮絲指出，傳統的科技教育往往強調「賦能」，但教育設計更需要回到「以人為重」，她指出，所謂「融滲」強調人文與科技的雙向互滲，科技支援人文的理解、表達與創作，人文也反過來為科技提供價值、倫理與設計上的指引，重點不在效率加速，而在提升整體教學及學習品質。

例如應華系大四畢業專題，學生將唐詩《春望》轉化為沉浸式影像情境，協助外籍學習者掌握詩中意象與情感，讓AI回到以人為本的學習設計，展現人文素養結合數位科技的教學新樣貌。

彭妮絲進一步說明，應華系學生運用MetaDisplay開發3D立體投影教學內容，使外籍學習者得以透過沉浸式情境，更有效掌握語言意涵與隱性知識。學生在製作相關影片及課程素材時，需整合多項技能，除培養3D建模與動畫軟體運用、影像剪輯與後期製作等能力，也練習將文本轉寫為AI指令，生成影像與360度全景影片。在反覆修正與討論中培養判斷力與辨識力，例如檢視AI產出的朝代髮型、服飾與文化細節是否符合史實，更加凸顯「人文專業」在AI時代不可取代的價值。

此外，中原大學規劃將MetaDisplay教室從單一空間擴展為更系統化的課程與人才培育方案，並朝能力導向設計跨域學習，連結在地推動數位人文走讀、地方影像與資料建置，現已推出「6分鐘認識半導體」、向陽詩歌「講給暗眠聽」、「前瞻演繹•琴聲環繞」、「唐詩跨時空交會」等數位課程，內容橫跨人文與科技，展現豐富多元的學習資源。