中原慈惠堂辦春聯揮毫活動 書法名家盧瑞旦現場「送祝福」

【警政時報／崔兆慧 桃園報導】迎接農曆新年到來，桃園市中原慈惠堂協進會理事長黃仁杼今（1）日邀請書法名家盧瑞旦，於中原慈惠堂舉辦「母娘慈悲春聯揮毫」活動。由書齡逾55年的盧瑞旦老師，率領緣心書畫藝術坊團隊現場揮毫，親筆書寫迎春納福春聯及討喜紅包袋，免費贈送給前來參與的信眾，現場墨香四溢。

桃園市中原慈惠堂協進會理事長黃仁杼（右）今（1）日邀請書法名家盧瑞旦（左），於中原慈惠堂舉辦「母娘慈悲春聯揮毫」活動。（記者崔兆慧攝）

黃仁杼表示，中原慈惠堂在農曆年前特別舉辦書法揮毫活動，希望將精美且充滿祝福意涵的手寫春聯，送到地方鄉親家中，讓大家在新年期間感受到喜氣與平安。他指出，慈惠堂屬於較為靜態、沉穩的宗教場域，透過書法藝術的展現，不僅延續傳統文化，也能藉由筆墨之美淨化人心，讓信眾在過年前沉澱心靈、迎接新年。

廣告 廣告

書法名家盧瑞旦也表示，每逢農曆年前一個月，全台各地便開始熱絡舉辦春聯揮毫活動，這是華人社會極具意義的年節文化。他認為，過年貼春聯象徵迎喜納福，是「以好話迎新年」的傳統延續，而近年結合繪畫、生肖元素與創意紅包袋，更讓春聯文化更加貼近民眾生活。

書法名家盧瑞旦於現場親筆揮毫，在農曆年前向信眾送上祝福。（記者崔兆慧攝）

盧瑞旦也分享，今年為馬年，馬為十二生肖中的第七位，象徵「七喜春來」，寓意福氣、喜氣加倍而至。他指出，許多春聯巧妙結合生肖意象與吉祥語彙，讓民眾在貼春聯時，不只是裝飾門面，更能感受到祝福與希望。他特別強調，手寫春聯是「由心而手、心意合一」的創作，字裡行間蘊含善的能量，貼在家中自然能迎春納福、招財進寶。

談及最喜歡的春聯內容，盧瑞旦笑說，只要是善念、好意的文字，每一張春聯都是最好的祝福。他強調，每一筆揮毫都是發自內心的祝願，希望透過書法，為家家戶戶帶來平安、順遂與幸福。

現場有各式各樣手寫春聯。（記者崔兆慧攝）

中原慈惠堂協進會表示，春聯揮毫活動自去年開始辦理，今年是第二場，未來也將持續透過書法與文化活動，深化宗教文化內涵。在承恩母娘的庇佑與祝福下，期盼新的一年福氣加碼，讓地方鄉親共同迎接平安喜樂的新春佳節。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！