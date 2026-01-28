中原打造就業學程 橫跨7學院、逾2萬人次修習

（中央社記者許秩維台北28日電）因應產業變動快速，中原大學自102學年度起推動就業學程，打造企業深度參與課程設計的產學新模式，校內已有7個學院參與，參與學生累計逾2萬人次。

中原大學職涯發展處處長黃美珠告訴中央社記者，中原大學就業學程從102學年度開始推動，每年平均約1000、2000人次參與，累計逾2萬人次學生參與；截至114學年度第1學期，已與72家企業合作開設41個就業學程，114學年度第1學期共有1673名學生修習。

黃美珠提到，中原大學是理工起家，各系校友在產業界都有很好的發展，有的創立公司，有的是管理階層，透過各學系媒合，攜手產業培育人才；學校也有評鑑機制，每年都會檢視各就業學程的修習學生人數、領取結業證書人數、課程內容等，並依評鑑結果分為不同等級。

針對評鑑成效不佳的就業學程，黃美珠表示，除了請這些就業學程提供改善或調整方向，學校也可能提出停辦、組成聯合學程等不同建議，因此每年開出的就業學程數量會有起伏，最高峰時曾達60、70個。

中原大學職涯處產業人才培育中心主任張恕豪指出，就業學程除了幫助企業解決實務上的問題，還能讓學生更瞭解產業發展和需求。學校也提供經費，鼓勵各系所和企業洽談，因此現在就業學程非常多元，涵蓋理工、金融、商管、法律、生醫等不同領域。

在就業學程課程規劃上，張恕豪說明，首先要包含系所專業，讓學生具備基礎知識；第2階段會邀請業師教授實務課程，把現場實際應用案例帶到學校；第3階段則會安排產業實習。

張恕豪表示，目前就業學程開放大二以上學生修習，很多學生甚至會同時修2、3個就業學程，還橫跨不同領域，雖不見得能完成所有課程和實習並取得結業證書，但學生可爭取機會，接觸跨領域的專業課程並瞭解不同產業的狀況。

部分產業還提供高額獎助學金或預聘方案，張恕豪提到，例如半導體與科技業的就業學程就有提供高額獎學金和預聘制度，開出研發替代役的職缺，表現優異的碩士生畢業後可直接進入公司服務，並以研發替代役身分投入工作。（編輯：張雅淨）1150128