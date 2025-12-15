中原文創園區年度壓軸 「馴鹿派對」享歡樂時光

記者劉昕翊／綜合報導

中原文創園區將於12月20至28日的週末及國定假期，推出年度壓軸「馴鹿派對」聖誕活動，結合舞蹈表演、變裝遊行、特色市集，以及邀請深受年輕世代喜愛的動漫歌手們熱力開唱，打造專屬於園區的聖誕氛圍，邀請市民共享溫馨與歡樂時光。

活動以5天不同主題的節慶節目，為園區注入濃厚的冬季與年末氛圍，其中，亮點活動之一「馴演遊行」適合親子共同參與，精心準備各式小樂器，邀請大小朋友跟著節奏搖擺、舞動，親身加入遊行行列與表演者同樂，創造全場互動的歡樂氣氛，且活動期間，只要穿著紅色或綠色服裝，即可憑當天穿搭獲得耶誕小禮1份。

另外，除遊行與互動活動，園區也準備多元豐富的舞台臺演，包含貼近節慶主題、充滿戲劇張力的演出「聖誕話劇」；「魂燃天乘」帶來的動漫金曲舞臺，輪番演唱一系列經典歌曲，點燃全場熱度。無論是親子同樂、年輕族群打卡朝聖或想感受濃厚的聖誕氣息，都能在「馴鹿派對」中體驗到最具魅力的歡樂聖誕節慶氛圍。

此外，中原文創園區正展出多檔精采的主題展覽，包括《全方位職場療癒班》IP插畫展、《血脈賁張》秦無荒汽車藝術畫展、《2025永續光環境創意展》、《夏娃克隆系列：林珮淳的AI伊甸園》林珮淳個展、植感桃園－青年設計實驗場以及《陶之耀耀 拙拙其華》陶藝聯展，透過多樣化的藝術風格與展覽內容，讓市民朋友在參與節慶活動的同時，也能深度感受藝術與生活交織所帶來的文化魅力。

