中原新創團隊勇奪2025FITI「創業傑出獎」 獲百萬創業基金挹注

由國研院科政中心主任黃錫瑜(左1)頒發獎項。(左起：黃錫瑜、盧至（王玉）、李祐瑋、廖品竣、林政鞍、周昆德)。（中原大學提供）

記者陳華興／桃園報導

中原大學「特司光學」新創團隊以其突破性的「可視化奈米顯微光學系統」獲得國研院「FITI創新創業激勵計畫」肯定，榮獲二0二五年「創業傑出獎」及新台幣一百萬元創業基金。該團隊由中原大學醫工系師生與校友組成，自許成為「超越蔡司光學極限的新創」，要為世界打開奈米視覺與視野，展現青年新創的科研實力與勇於突破的精神。

「FITI創新創業激勵計畫」（From IP to IPO Program, FITI）由國科會指導、國家實驗研究院科政中心執行，自二0一三年推動以來，已培育超過千組學研創業團隊，催生五百八十一家新創公司。本梯次團隊歷經六個月的系統化創業培訓及兩階段嚴格評選，最終選出四個團隊，各獲得一百萬元創業基金，象徵其技術強度、商業模式與市場潛力皆具專業水準。

廣告 廣告

「特司光學」為中原大學癌症醫學工程中心主任林政鞍所帶領的新創團隊，成員皆來自中原醫工系。其核心技術「可視化奈米顯微光學系統」以即時影像為優勢，能同時量測粒徑與濃度，並呈現奈米材料與細胞間的交互作用。此系統可直接外掛於現有光學顯微鏡，操作直覺、即刻升級，為奈米粒徑分析提供可視化的新選擇，突破過去僅有數據無影像的限制，讓研究人員能真實「看見」奈米世界的變化。

中原大學醫工系副教授林政鞍強調，這項奈米顯微技術超越了一百年前諾貝爾獎得主的技術，不只是臺灣第一，更是世界第一的創新，在國科會萌芽計畫與國研院FITI培訓歷程中，除了學習商業模式與簡報能力，同時也驗證市場需求，證明大學新創只要勇於啟程、找到對的夥伴，就有機會把科研價值轉化為具影響力的創業成果。這次獲得第一桶百萬創業金支持，將為後續產品開發與商業化布局奠定重要基礎。