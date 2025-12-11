中原與法語魯汶大學簽MOU 推動半導體研發與人才培育

中原大學半導體產業學院院長傅昭銘（右）與UC_Louvain研發處主任Xavier_Lepot（左）代表兩校簽署MOU。(中原大學提供)

中原大學副校長吳宗遠（右一）率團赴比利時UC_Louvain，與WINFAB團隊簽署合作備忘錄。(中原大學提供)

中原大學半導體產業學院日前與比利時法語魯汶大學設立的「WINFAB」平臺正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方在半導體技術研發、產學合作及人才培育等面向建立具體架構，為未來長期合作奠定基礎。

魯汶大學（UC Louvain）是世界上最古老的天主教大學之一，此次合作對象WINFAB（Wallonia Infrastructure for Nano-FABrication）是專注於微米和奈米製程技術的平台，擁有1,000平方公尺的無塵室設施，配備半導體製程高科技設備，提供薄膜沉積、蝕刻、表面圖案化、微機械加工等多種先進技術。不僅服務於製作微電子晶片、高頻IC、微機電元件、生醫晶片等學術研究，同時也是比利時法語區（Wallonia）協助中小企業開發新產品、優化製造流程的重要技術基地。

廣告 廣告

本次合作的推手、中原大學半導體產業學院院長傅昭銘指出，此次簽署的MOU聚焦於半導體技術領域，主要合作項目包括推動先進材料、元件製造及積體電路設計等主題的聯合研發；建立與半導體產業技術研發相關的產學合作夥伴關係；以及規劃教師與學生的交流與培育機制，促進雙方人才互訪與合作。合作模式將採「實驗室層級先行，再擴大至院校層級」的階段性策略，以確保合作具備實質的學術成果。