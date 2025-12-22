中原設計學院攜手民團推動人本街道 第二屆中原耶誕散步節登場

「二0二五中原耶誕散步節」邀請師生與居民體驗人本街道，主辦單位與中原師生及附近居民合影留念。（中原大學提供）

記者陳華興／桃園報導

中原大學設計學院與桃園市人本交通推動協會攜手舉辦「二0二五中原耶誕散步節」，於十二月二十二日上午十時在中原大學校門前中北路與實踐路口舉行開幕典禮。活動以「把中北路變成街道遊樂場」為主題，邀請地方共同見證中北路「人本交通」的改變與新生。

中壢區中北路是中原大學對外通行的重要動線，邁入第二屆的耶誕散步節延續耶誕季溫暖氛圍，結合道路試圍與街道體驗，將中北路（單號側一五一–一九七號）規劃為「人本街道願景展示區、戶外座椅區、街道遊戲場」等主題場域，讓民眾體驗更友善的人本街道。

「二0二五中原耶誕散步節」由內政部國土署指導，桃園市人本交通推動協會與中原大學設計學院主辦，桃園市政府、中壢區公所、中原大學、龍潭親子建設推廣聯盟、內壢高中、超越遊戲、還路於民行人路權促進協會等單位協辦。國土署科長陳正惠、桃園市都發局局長江南志、中壢區公所區長李日強，以及民意代表黃崇真等人均到場關心及參與。

中原大學設計學院院長趙家麟表示，中北路改造是一堂最真實的城市課，學生把觀察轉化為可被討論、可被驗證的方案，也讓人本街道的想像更貼近日常。結合設計學院「人本城市」課程，學生從商家訪談、問題盤點到提案與實作，學習在公共議題中整合專業、溝通與協作能力。

中北路人行環境推動已逐步展現成果。自二0一九年起中原大學設計學院課程投入場域，二0十九至二0二四年多次訪談調查，累積在地共識，二0二四年第一屆散步節示範人行空間後，相關溝通與推進促成二0二五年完成中原大學至中原國小約二百公尺長、雙號側單側一點八公尺寬的標線型人行道，大大提升通行安全。主辦單位表示，後續也將持續推動單號側改善，並以逐步往中壢車站拓展為願景。

中原大學表示，未來將持續以大學社會責任為核心，結合設計專業與跨域資源，攜手地方政府與社區夥伴推動人本交通與步行環境改善，讓校園周邊街道更安全友善，並把這份改變延伸到城市更多角落。