中原、元智雙報捷 設計創意登國際舞台

中原大學師生為學校大門前人行道以人本概念規畫設計獲媒體肯定。（照片中原大學提供）

記者丘安／中壢報導

中原大學設計學院和元智大學資訊傳播學系近日都有獲獎，三十日元智大學表示，該校的陳彥彰老師在英國世界前瞻設計獎中獲得季度最大獎；中原大學設計學院院長趙家麟則是把學校附近道路規畫改善設計獲天下雜誌年度影響力入圍的肯定。

中原大學三十日表示，該校的設計學院與「還路於民行人路權促進會」、「桃園人本交通推動協會」共同推動的「桃園市中壢區中北路人行環境改善」專案，榮獲《天下雜誌》「天下城市治理卓越獎」之2025「年度影響力獎」入圍肯定。

中原大學設計學院院長趙家麟表示，桃園市中壢區中北路人行環境改造的困難，讓學生有機會參與進行道路改革的實作，希望同學們畢業後，都能成為改革的種子，在各自的城市繼續播種，讓「人本城市」的理念生根茁壯，更希望在課程教學中實踐改善地方環境，為美好城市治理播下希望的種子。

元智大學資訊傳播學系陳彥彰老師《靠杯》創意作品榮獲英國世界前瞻設計獎季度最大獎，陳彥彰表示，作品《靠杯》不僅是一項設計創作，更是一場關於語言與文化的再詮釋實驗，他長期關注「文化轉譯設計」與「社群媒體敘事」等議題，將台灣庶民幽默融入當代社群語言之中，讓地方文化以創意設計的形式走向國際舞台，也展現台灣設計兼具深度與人文溫度的獨特魅力。