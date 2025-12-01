中原「實英樓」落成啟用 捐建校友邱秋林獲日本天皇紺綬褒章

中原大學校長李英明(中)頒發感謝狀，感謝校友捐資興學，左為邱秋林、右為李魁然。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕私立中原大學今(1)日在新中北校區舉行薄膜三館增建「實英樓」落成啟用典禮，由校方代頒日本天皇褒狀予實英實業股份有限公司董事長、化工系校友邱秋林，表彰其長年投入教育與公益的卓越貢獻。「實英樓」的啟用是中原大學推進「校園科學院區」的重要起點，為後續研發與產學合作奠定關鍵基石。

中原大學校長李英明致詞指出，「實英樓」落成是校園建設的重要里程碑，更承載校友對母校的深厚情誼與支持。校方感謝白手起家的化工系校友邱秋林捐贈3600萬元挹注工程，因此將大樓命名為「實英樓」，1樓會議室命名「實英廳」，期勉中原師生效法實英企業精神，腳踏實地、專注研發，持續深耕薄膜科技。

廣告 廣告

「實英樓」為地上3層、地下1層的建物，總樓地板面積約649.31平方公尺，1樓為會議室及展示區，2、3樓為示範實驗場域，除了做為化工系師生研究空間，也提供跨域學習實作和產學合作交流的平台。

日本天皇表彰邱秋林長期投身公益、慷慨捐資造福社會，授與「紺綬褒章」並頒發褒狀「紺綬褒章」為日本六大褒章之一，是日本政府對公益捐贈最高層級肯定之一，此頒授儀式象徵台日教育合作深化與台灣企業家受國際肯定，也彰顯台灣民間力量在國際社會的影響力。

中原大學董事長張光正表示，該項榮譽於令和7年(2025)3月由日本內閣總理大臣石破茂授予，因邱秋林當時未能親赴日本受獎，今由他代為頒授，以肯定其長期資助化工系獎助學金、培育後進，並持續投入多項校務建設；其秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，熱心公益、回饋社會，堪為標竿。

邱秋林則說，在中原創校70週年見證「實英樓」啟用，意義非凡。期盼師生充分運用場域功能，並以此為基礎擴充能量，帶動校園科技園區發展。並強調求學期間於中原所奠定的扎實基礎與價值信念，一路伴隨其創業歷程，「回饋母校、幫助社會，是一生不變的承諾。」

校方另感謝化工系校友級陳咸亨捐贈美金5萬元支持工程，依其期望，3樓「節能負碳製程實驗室」以其父親之名命名為「世森室」，同時追念已故校友陸華將部分遺產捐給母校，其中3000萬元用於本棟工程。

中原大學舉行薄膜三館增建「實英樓」落成啟用剪綵儀式。(記者李容萍攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

下探13度！週二晚間起降溫 本週天氣1圖看懂

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

「明年11/28」千萬別出國！ 一票台灣人見原因秒標記行事曆

台灣鯛魚排含動物用藥 高市售出逾4000包公告下架、退貨

