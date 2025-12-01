中原「實英樓」落成啟用 校方代頒日本天皇褒狀表揚校友邱秋林

中原大學盛大舉辦「實英樓」落成啟用典禮，校方與各界嘉賓合影留念。(中原大學提供）

記者陳華興／桃園報導

中原大學於二0二五年十二月一日上午十時於新中北校區舉行薄膜三館增建「實英樓」落成啟用典禮。典禮中由校方代頒日本天皇褒狀予實英實業股份有限公司董事長、化工系校友邱秋林，表彰其長年投入教育與公益之卓越貢獻。「實英樓」啟用是中原大學推進「校園科學院區」之重要起點，為後續研發與產學合作奠定關鍵基石。

中原大學表示，日本天皇表彰邱秋林董事長長期投身公益、慷慨捐資造福社會，授與「紺綬褒章」並頒發褒狀；該項榮譽已於令和七年（二0二五）三月二十六日由日本內閣總理大臣石破茂正式授予。因邱董事長當時未能親赴日本受獎，今由中原大學董事長張光正代為頒授，以肯定其對教育與社會公益的卓越貢獻。

中原大學董事長張光正表示，邱秋林校友長期資助化工系獎助學金、培育後進，並持續投入多項校務建設；其白手起家創立實英實業集團，秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，熱心公益、回饋社會，堪為標竿。張光正並指出，社會各界對中原校友最一致的評價是「踏實」，正如「實英」之名，與「篤信力行」校訓相呼應。

中原大學校長李英明在致詞時指出，「實英樓」落成是校園建設的重要里程碑，更承載校友對母校的深厚情誼與支持。特別感謝化工系六十一級邱秋林校友捐贈新臺幣三千六百萬元挹注工程，因此特將大樓命名為「實英樓」，一樓會議室命名為「實英廳」，期勉中原師生效法實英企業精神，腳踏實地、專注研發，持續深耕薄膜科技。

實英實業股份有限公司董事長邱秋林長期關懷教育與科技，積極投入公益，以「努力工作、行善天下」為準則，將企業社會責任化為具體行動；透過獎助學金、研究場域與校務建設等多元支持，培育下一代人才。「紺綬褒章」為日本六大褒章之一，是日本政府對公益捐贈最高層級肯定之一。此頒授儀式象徵台日教育合作深化與臺灣企業家受國際肯定，亦彰顯臺灣民間力量在國際社會的影響力。

邱秋林表示，在中原創校七十週年見證「實英樓」啟用，意義非凡。期盼師生充分運用場域功能，並以此為基礎擴充能量，帶動校園科技園區發展。他強調，求學期間於中原大學所奠定的扎實基礎與價值信念，一路伴隨其創業歷程，「回饋母校、幫助社會，是一生不變的承諾。」