中友百貨彰化店動工穩進行 林世賢打破停工謠言

林世賢市長會同中友台中店店長陳俊華與中友彰化店興建工程的包商-中屋營造總經理黃明俊一同了解工程進度。圖／彰化市公所提供





彰化市長林世賢今（27）日前往旭光西路中友百貨工地現勘，與中友百貨台中店長陳俊華及施工廠商中屋營造總經理黃明俊一同了解工程進度。現場已完成混凝土大底澆置、地樑鋼筋綁紮及鋼模組立，目前正進行筏基混凝土澆置作業。林市長強調，工程持續穩定進行，粉碎「中友不蓋了？」的謠言，並指出公所保留對不實訊息的法律追訴權。

中友百貨彰化店預定地原為彰化市第二停車場，占地約2,150坪，7年前由彰化縣政府委託市公所辦理BOT開發。林世賢上任後成功招商，引進益彰股份有限公司投資，預計投入43億元興建地下4層、地上21層的鋼骨結構複合大樓，結合百貨、餐飲、影城及停車空間。

現場已完成混凝土大底澆置及地樑鋼筋綁紮、鋼模組立等工程，並正在進行筏基混凝土澆置、地樑鋼筋綁紮及鋼模組立，目前正進行筏基混凝土澆置作業。圖／彰化市公所提供

該案為彰化首座大型百貨興建案，土地於2022年點交，2023年8月14日動土。原定今年8月完工，但因施工面臨技術及審查挑戰，工期已調整至2029年5月11日前完工。林市長指出，基地原為魚池，地質鬆軟，加上台灣地震頻繁，因此必須強化防震與地基設計，包括改善土壤、補漿及連續壁等工法，並配合縣府嚴格建照及五大管線審查，確保建築安全與品質。

目前工地已完成地下五層開挖及地下室主要工程，中屋營造總經理黃明俊表示，工程已投入超過6億元，施工穩定，根本不可能停工。林市長也呼籲市民支持投資，指出有業者願意在彰化投資大型百貨是城市的好事，應共同祝福，避免散播不實訊息。

此外，林世賢透露，彰化知名運動用品業者已洽談進駐，顯示業界看好百貨前景。中友台中店長陳俊華表示，期待與在地品牌展開合作，打造集購物、餐飲、休閒與親子活動於一體的複合式空間，帶動地方繁榮。

林世賢市長視察中友百貨彰化店施工現場。圖／彰化市公所提供

