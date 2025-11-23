中友百貨彰化店工程延宕 預計118年5月完工 (圖)

其他人也在看
中友百貨：彰化店工程因缺料等延宕 估118年5月完工
（中央社記者吳哲豪彰化23日電）中友百貨彰化店進度延宕，引發彰化市代會質疑，認為業者若無正當理由應開罰；中友百貨說明，公司請台中市建築師公會鑑定確認延宕受缺料等外部因素影響，預計118年5月可完工。中央社 ・ 2 小時前
屏東救護車遭砸 警方追查涉案人 (圖)
屏東恆春旅遊醫院22日晚上發生停放在院內停車場的2輛救護車遭砸，救護車擋風玻璃碎裂，警方調閱監視器追查涉案男子中。中央社 ・ 2 小時前
知名寵物貓黃阿瑪化身反詐吉祥物 跑在反詐最前線
知名寵物貓咪黃阿瑪的後宮生活主角黃阿瑪x台北市不動產公會邀請刑事警察局共同參與「2025 台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，在11月23日於總統府前凱達格蘭大道盛大起跑。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
單身更急著買房？未婚戶長10年成長53.8萬 四大原因一次看
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導房價居高，許多家庭購屋得靠雙薪，不過近年未婚戶長人數卻增加了?根據內政部戶長婚姻狀況統計，截至今年第一季，所有戶長有97...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
中國7旬老婦赴日旅遊「錢包遭機場安檢員偷走」 中媒再指治安問題
據日本媒體近日報導，本月20日，成田機場的安檢員遭逮捕，他涉嫌偷竊一名70多歲中國籍女遊客的錢包。日中關係近期急遽惡化，中國政府呼籲國民避免赴日，該偷竊案件發生後，又有中國媒體指向日本的治安問題。太報 ・ 3 小時前
大順一路驚魂！22歲男突然頭暈暴衝 自撞輕軌號誌桿車頭全毀
警方指出，事發時間約在下午5時許，當時路段車流量不少，王姓男子的車輛突然失控偏移，先撞上輕軌軌道路面的石墩，再撞擊輕軌號誌燈桿，造成車頭嚴重凹陷毀損，號誌設備也被撞得傾斜變形幸運的是，王男僅臉部出現輕微擦傷，意識清楚、不需送醫，現場並無其他用路人受到波及，...CTWANT ・ 4 小時前
騙越多人判越輕？逃逸移工涉24件詐欺罪徒刑總和25年…合併執行只關2年
彰化一名越南籍逃逸移工阮男，今年2月經同鄉友人慫恿加入詐騙集團擔任「提款卡測試手」，負責確認人頭帳戶是否正常及餘額等工作。阮男上工4天就落網，但已害24人損失117萬元，被判24件詐欺罪，每件判刑1年至1年5月不等，有期徒刑總和25年10月徒刑，但彰化地檢合併執行僅判2年11月。檢方不服提上訴，二審法官認為刑責過輕，撤銷原判決，改判4年徒刑；全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
日本流感數上升曲線陡 前台大醫示警1城市
[NOWnews今日新聞]近期日本流感疫情升溫，前台大醫師、旅日達人林氏璧根據最新醫療機構數據指出，今年疫情比去年早盛行一個月，尤其東京上升曲線「幾乎跟去年大流行同樣陡」，因此提醒近期要赴日的旅客務必...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
基隆宮廟爆炸案！8旬翁「臟器外露」 懂製造炸藥
基隆宮廟爆炸案！8旬翁「臟器外露」 懂製造炸藥EBC東森新聞 ・ 2 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 51 分鐘前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 5 小時前
經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，回憶等待電話的過程中，他也曾想過不是一定會挑選自己，「美國有很多好選手，如...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前