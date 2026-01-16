中友百貨跨中部縣市推動社區共融ESG藝術共創

▲中友百貨推出年度彩繪燈籠共創計畫「2026點亮永續-千人手繪燈籠」。

【記者 廖美雅／台中 報導】台中中友百貨以實際行動回應社區期待，推出年度彩繪燈籠共創計畫「2026點亮永續-千人手繪燈籠」。活動迎來全新里程碑，首度突破單一場域限制，跨足台中、彰化、南投三地同步推動。除了持續邀請台中市北區錦平里里民參與外，更將這份溫暖與心意延伸至彰化市成功里、竹中里，以及南投縣埔里鎮廣成里，號召三地里民共同投入彩繪創作，讓藝術成為連結鄰里、拉近距離的重要媒介。

▲中友百貨「2026點亮永續-千人手繪燈籠」。

廣告 廣告

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「本次活動除了邀請中、彰、投三地里民，同時廣邀教育與公益單位共襄盛舉，攜手三所學校與二個社福團體共同創作，包括台中科技大學、台中市私立大蘋果幼兒園、頭家國小故事組，以及慢飛天使特殊關懷協會、瑪利亞社會基金會，由中友百貨裝飾課同仁擔任指導老師到各地與民眾共同創作，募集到近千顆的手繪燈籠，透過不同年齡層、不同背景的參與者，以一盞盞手繪燈籠傳遞祝福與希望，讓公益關懷自然融入年節氛圍，擴散到百貨空間的每一個角落。」

▲中友百貨館內各處已懸掛上民眾齊力彩繪的燈籠。

此外，中友百貨表示亦邀請顧客、內部員工與專櫃同仁共同參與，並於元旦在1F廣場舉辦彩繪燈籠活動，邀請藝術家愚魚老師親自指導，讓顧客、夥伴與社區居民一同成為藝術共創的一份子。完成的燈籠作品將設置於館內各樓層與公共空間，形塑溫暖、共融且富有故事感的節慶景象。（照片／記者廖美雅翻攝）

▲中友百貨館內各處已懸掛上民眾齊力彩繪的燈籠。