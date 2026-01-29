中友百貨ESG永續新生活！從挺偏鄉部落到友善農耕推動綠色購物

▲中友百貨是全台唯一提供有機蔬果、環保購物袋的百貨公司，2025年共送出25,000份有機蔬果與環保袋。。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】面對全球永續浪潮，中友百貨長年深耕ESG（環境、社會與公司治理），今2026年宣布將持續投入社會公益與環保行動，透過實質捐助、友善契作及減塑回饋，將永續理念內化為消費者的情緒價值，建構更具溫度的購物場景。不僅持續推動「生活藝術化、藝術生活化」，不僅在A棟12F時尚藝廊與10F創意平台舉辦高品質展覽，更將藝術與公益結合，邀請藝術家共同捐贈愛心資源。

▲《春光竹影－陳正隆・行一當代水墨創作個展》，展出至 03/16，共呈現 43 件作品，包含近年代表作「花園系列」與「竹影系列」。（記者廖美雅拍攝）

中友百貨於2026年將再度支持南投偏鄉羅娜國小合唱團。中友百貨店長陳俊華表示：「中友藝術季將撥出門票收入的10%作為捐款，以實際行動支持原鄉孩童的音樂夢想，展現企業社會責任的廣度與深度。」在環境保護方面，中友百貨以創新思維推廣永續生活。中友百貨是全台唯一提供有機蔬果、環保購物袋的百貨公司，2025年共送出25,000份有機蔬果與環保袋。及當月壽星消費滿額贈送的友善飼養放牧蛋，亦累計送出20,000組。並不透過「持環保袋回店贈家族點數」的機制，2025年成功帶動顧客自主減少使用66,403個紙袋，讓環保成為日常習慣而非口號。

▲中友百貨B棟2樓特別設置『春光‧序』沉浸式體驗的竹林裝置。（記者廖美雅拍攝）

中友百貨表示目前正值春節壓歲檔期，特別嚴選「初雪美姬」-花蓮有機富里米作為會員禮，藉此推廣有機農業、支持在地農民，傳遞健康選項給主顧客，帶領顧客迎向更健康的人生。1月31日至2月1日，持中友APP會員行動條碼於店內單筆消費滿2,000元，即可兌換這份土地的饋贈（每日限量750份）。