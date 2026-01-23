中友福袋秒殺 壓歲檔攜手KINGJUN壓夢幻登場

▲中友百貨邀來4 米 KINGJUN 蠢兔氣偶坐鎮，打造最強走春打卡點，圓滾滾超萌造型，一亮相即成為拍照熱點。（圖／中友提供）

[NOWnews今日新聞] 迎接農曆新年，中友百貨今年壓歲檔期攜手人氣插畫家 KINGJUN 展開夢幻聯動合作，從視覺裝置到會員專屬活動全面升級，不僅打造全台獨家的超萌打卡亮點，更祭出多重消費回饋，為年節購物注入滿滿話題與人潮。此外，金級會員專屬新春福袋今日開賣20分鐘完售，引爆話題。

4 米 KINGJUN 蠢兔氣偶坐鎮，打造最強走春打卡點，圓滾滾造型一亮相即成為拍照熱點，吸引大批民眾駐足合影；此外，C 棟 12F 也同步規劃超可愛的 KINGJUN 主題打卡點，讓粉絲從一進館就能感受濃濃年味與療癒氛圍。

▲今（23）日同步登場的金級會員專屬新春福袋，20分鐘完售，聯名行李箱引爆話題，掀起搶購熱潮，（圖／中友提供）

今（23）日同步登場的金級會員專屬新春福袋，20分鐘完售，聯名行李箱引爆話題，掀起搶購熱潮，開店前便湧入大批會員排隊，現場人潮踴躍、氣氛熱絡，開店10分鐘已排滿長長人龍、20分鐘宣布售磬。福袋以「中友百貨 × KINGJUN」 聯名 20 吋行李箱作為外箱，讓不少會員直呼「今年非買不可」，成功為壓歲檔期揭開熱鬧序幕。

▲中友百貨今年壓歲檔期攜手人氣插畫家 KINGJUN 展開夢幻聯動合作，從視覺裝置到會員專屬活動全面升級，（圖／中友提供）

除了視覺亮點，中友百貨壓歲檔期優惠同樣火力全開。即日起至 2 月 11 日，持中友 APP 於百貨店內或購物網消費，單筆滿 3,000 元贈400點家族點數，累積滿 6,000 元再加碼 200 點；持中友 APP 搭配玉山中友卡，當日店內刷卡累積滿 5,000 元，再贈 100 元電子商品禮券。活動期間，持中友 APP單筆消費滿 1,500元即可獲得 「KINGJUN 聯名紅包袋」，年節好禮一次備齊。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「今年透過與 KINGJUN 聯名合作，結合藝術視覺、會員專屬體驗與實質消費回饋，希望讓消費者在購物之餘，也能感受到滿滿年節幸福感，邀請民眾到中友百貨拍照打卡、逛街採買，一起迎接喜氣洋洋的新年。

