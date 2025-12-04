中友耶誕促銷加碼送開跑 奧樂雞陪你過耶誕

▲知名插畫家掰掰啾啾繪製的超人氣腳色-奧樂雞，將陪伴大家歡度耶誕。（圖／中友提供）

[NOWnews今日新聞] 耶誕節腳步近，看好歲末送禮需求，台中市中友百貨年度壓軸「耶誕享樂之旅」開跑，即日起推出耶誕促銷加碼送，包括全館滿千贈點、首四日品牌日再加碼、10大銀行滿額刷卡禮、獨家奧樂雞聯名會員禮與品牌日加碼外，化妝品、家電滿額再贈家族點數等回饋，力度直逼週年慶，期間還有天天抽萬點家族點數，以及壓軸抽tokuyo 花美椅，總獎值逾20萬元。

中友百貨表示，今年耶誕檔期亮點多，包括邀請知名插畫家掰掰啾啾繪製的超人氣腳色-奧樂雞，將陪伴大家過耶誕，奧樂雞呆萌可愛造型，營造了溫暖氛圍。此檔推出三波奧樂雞聯名會員禮，分別於12/4–12/7、12/13–12/14、12/20–12/21三個週末登場。

廣告 廣告

▲中友百貨引進森形埔里農莊真柏製作大型聖誕花圈，搭配館內大量燈飾，呈現濃厚節慶感。（圖／中友提供）

民眾憑中友APP或家族卡，當日單筆消費滿1500元即可兌換指定會員禮，包括「好開心收納袋」、「好心情對杯」、「好暖心餐袋」等實用又具收藏價值的單品。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，今年耶誕節以奧樂雞打造可愛氛圍，同時引進相關企業森形埔里農莊真柏製作大型聖誕花圈，搭配館內大量燈飾，呈現濃厚節慶感。活動也與陽光社會福利基金會合作舉辦「陽光兌點」義賣，由基金會提供多款布包，會員可用家族點數兌換，點數將全數捐贈。另12月20日在1F廣場將舉行義賣活動，邀請民眾用點點善意傳遞大大愛心。」

▲耶誕節腳步近，看好歲末送禮需求，台中市中友百貨年度壓軸「耶誕享樂之旅」開跑，（圖／中友提供）

中友耶誕檔期獨家集結四大運動品牌推出年終特賣，即日起至17日於B棟13F文化大廳登場。包括NIKE冬季特賣全面35折起、new balance精選鞋衣2件5折、PUMA全面48折起、adidas秋冬商品5折起（2件8折、3件7折），提供年度最優惠價格，專屬中友家族會員。

同檔更匯集樂高特賣會7折起、萌趣快閃店、人氣DAYKEY DONUT限時快閃，以及12/19登場的夢幻甜點展等話題品牌，從美食到潮流一次滿足，打造最精彩的聖誕購物盛宴。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

勇奪全國第一 台中大明高中數位動畫競賽金手全制霸

多元文化玩中學 嶺東科大幼保系引領幼兒探索新視界

搶攻尾牙商機 星饗道推「真多蝦、金多蟹」海味感謝季