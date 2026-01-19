中友藝術季喜劇與動漫音樂會雙秀228連假登場

▲今(19)日記者會現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】2026「中友藝術季」將於228連假一連三天在中友百貨C棟13樓國際大廳登場。中友百貨表示今年特別策劃「雙主題大秀」，集結受全台歡迎的漫才喜劇與深受年輕世代喜愛的動漫音樂演出。此外，中友藝術季持續結合藝文與公益，今年特別將售出票券總收入的10%，捐贈予南投信義鄉羅娜國小LuLuna合唱團，支持偏鄉音樂教育，讓藝術的力量延續到更多角落。

▲今(19)日現場漫才《面白大丈夫》演出片段。（記者廖美雅拍攝）

首波主題人氣漫才喜劇《面白大丈夫》登台演出，該節目已連續5年榮登OPENTIX兩廳院年度熱銷榜，累積無數死忠粉絲。此次演出由董軒、耿賢、阿量、木森四位人氣演員輪番上陣，透過漫才段子、情境短劇及現場互動，帶來笑點密集、節奏明快的爆笑演出。

另一主題則由連續第5度與中友百貨合作的「風動室內樂團」登場，精心為中部觀眾打造熱血動漫音樂饗宴。演出曲目橫跨多部全球高人氣動畫作品，包括《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《名偵探柯南》、《鍊鋸人》等經典神曲，以及備受期待的動畫電影《動物方城市2》、《獵魔女團》精選配樂，透過室內樂形式重新詮釋，帶領觀眾沉浸在熟悉又震撼的動畫音樂世界。

▲風動室內樂團表演。（記者廖美雅拍攝）

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「中友藝術季多年來深耕推廣表演藝術，開幕至今已舉辦過超過30次演出、近10萬人次觀看，已培養出許多每年農曆年後固定到中友欣賞演出的忠實觀眾。今年以雙主題形式呈現，希望透過歡笑與音樂，為2026年揭開充滿活力的序幕，同時也持續實踐企業社會責任，邀請民眾一同以行動支持藝術、關懷社會。」

2026中友藝術季演出日期為228連假期間，三天共規劃五場次，讓民眾能彈性選擇觀賞場次。售票將於1月22日起，於中友百貨B棟13樓贈獎中心及年代售票系統同步開賣；1月24日起，持中友APP於百貨店內當日累積消費滿5,000元，即可兌換票券2張，以此類推（每日每ID限兌4張，數量有限，贈完為止）。